СИЛОВАЛА И УБИЛА ДЕТЕ?! Ово је прва жена осуђена на доживотну робију

24.10.2025.
Дневник
Blic.rs
Фото: pixabay.com

Француски суд изрекао је најстрожу могућу казну Дахбији Бенкиред (27), жени која је силовала и убила 12-годишњу Лолу Давиет у Паризу 2022. године.

Осуђена је на доживотну казну затвора, са обавезним минималним боравком у затвору од 30 година (након чега закон допушта ревизију пресуде), што представља једну од најређих казни у француском правосуђу, преноси BBC.

Бенкиред је тако постала прва жена у Француској која је добила доживотну казну, а таква пресуда је раније изречена само серијском убици и силоватељу Мишелу Фурнирету, као и терористи Салаху Абдесламу, учеснику напада у Паризу 2015. године.

Тело је пронађено у октобру 2022. у пластичној кутији у дворишту зграде у североисточном Паризу. Злочин је починила Бенкиред, Алжирка којој је раније издато решење о депортацији из Француске.

"Не постоји терапија која може променити личност оптужене"

Случај је изазвао бурне политичке реакције, посебно међу десним и крајње десним странкама, које су случај повезале са питањем миграционе политике.

На изрицању пресуде у судници били су Лолина мајка Делпхине и брат Thibault, док је отац Јохан преминуо 2024. године у 49. години.

Психијатријска вештачења показала су да Бенкиред има психопатске црте личности, али није ментално болесна. Тужилац је затражио најстрожу казну, истичући да "не постоји терапија која може променити личност оптужене".

(Blic.rs/Jutarnji.hr)

 

убиство силовање силовање деце пресуда доживотна робија
Blic.rs
Дневник
Вести Свет
