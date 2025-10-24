СИЛОВАЛА И УБИЛА ДЕТЕ?! Ово је прва жена осуђена на доживотну робију
Француски суд изрекао је најстрожу могућу казну Дахбији Бенкиред (27), жени која је силовала и убила 12-годишњу Лолу Давиет у Паризу 2022. године.
Осуђена је на доживотну казну затвора, са обавезним минималним боравком у затвору од 30 година (након чега закон допушта ревизију пресуде), што представља једну од најређих казни у француском правосуђу, преноси BBC.
Бенкиред је тако постала прва жена у Француској која је добила доживотну казну, а таква пресуда је раније изречена само серијском убици и силоватељу Мишелу Фурнирету, као и терористи Салаху Абдесламу, учеснику напада у Паризу 2015. године.
Тело је пронађено у октобру 2022. у пластичној кутији у дворишту зграде у североисточном Паризу. Злочин је починила Бенкиред, Алжирка којој је раније издато решење о депортацији из Француске.
"Не постоји терапија која може променити личност оптужене"
Случај је изазвао бурне политичке реакције, посебно међу десним и крајње десним странкама, које су случај повезале са питањем миграционе политике.
На изрицању пресуде у судници били су Лолина мајка Делпхине и брат Thibault, док је отац Јохан преминуо 2024. године у 49. години.
Психијатријска вештачења показала су да Бенкиред има психопатске црте личности, али није ментално болесна. Тужилац је затражио најстрожу казну, истичући да "не постоји терапија која може променити личност оптужене".
La déchirante accolade entre Delphine Daviet, maman de #Lola, et Thibault le grand frère de la jeune collégienne. #Dahbia Benkired, la meurtrière de la jeune fille vient d’être condamnée à la reclusion criminelle à perpétuité. pic.twitter.com/o3M0ZfDY8C
— Jean-Baptiste Marty (@jbaptistemarty) October 24, 2025
(Blic.rs/Jutarnji.hr)