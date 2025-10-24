overcast clouds
СПОМЕНИК САМОМ СЕБИ ЗА ЖИВОТА Трамп би нову балску дворану Беле куће могао да назове по себи РАДОВИ КОНТРОВЕРЗНИ ОД СТАРТА

24.10.2025. 22:15 22:28
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: AP Photo/Evan Vucci/Katie Harbath/Jacquelyn Martin

Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп би нову балску салу у Белој кући, вредну 300 милиона долара, могао да назове по самом себи, саопштили су високи званичници администрације за америчку телевизију АБЦ News.

Званичници већ користе назив "The President Donald J. Trump Ballroom", а према информацијама АБЦ, овај назив ће вероватно остати.

Радови на доградњи око осам хиљада квадратних метара изазвали су контроверзу, јер је рушено источно крило Беле куће, у којем су се налазиле канцеларије прве даме и особља.

Рушење је наишло на критике демократа и других који сматрају да део историјске зграде не би требало тако брзо да се уклони.

Министарство унутрашњих послова преузело је надзор над управљањем рушевинама.

И поред критика, Бела кућа инсистира на томе ''да је пројекат вођен транспарентно''.

"Председник је био невероватно транспарентан", рекла је портпаролка Беле куће Керолајн Ливит.

Она је додала да су грађевински пројекти увек праћени променама, али да ће јавност бити редовно обавештавана о свим фазама пројекта.

Трамп је прошле недеље организовао вечеру у Источној соби за приближно тридесет великих донатора како би истакао напредак на пројекту и захвалио им је на доприносима.

Трошкови су порасли са иницијалне процене од 200 милиона долара на 300 милиона долара.

 

Доналд Трамп бела кућа дворана
