СПОМЕНИК САМОМ СЕБИ ЗА ЖИВОТА Трамп би нову балску дворану Беле куће могао да назове по себи РАДОВИ КОНТРОВЕРЗНИ ОД СТАРТА
Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп би нову балску салу у Белој кући, вредну 300 милиона долара, могао да назове по самом себи, саопштили су високи званичници администрације за америчку телевизију АБЦ News.
Званичници већ користе назив "The President Donald J. Trump Ballroom", а према информацијама АБЦ, овај назив ће вероватно остати.
Радови на доградњи око осам хиљада квадратних метара изазвали су контроверзу, јер је рушено источно крило Беле куће, у којем су се налазиле канцеларије прве даме и особља.
Рушење је наишло на критике демократа и других који сматрају да део историјске зграде не би требало тако брзо да се уклони.
Министарство унутрашњих послова преузело је надзор над управљањем рушевинама.
И поред критика, Бела кућа инсистира на томе ''да је пројекат вођен транспарентно''.
"Председник је био невероватно транспарентан", рекла је портпаролка Беле куће Керолајн Ливит.
Она је додала да су грађевински пројекти увек праћени променама, али да ће јавност бити редовно обавештавана о свим фазама пројекта.
Трамп је прошле недеље организовао вечеру у Источној соби за приближно тридесет великих донатора како би истакао напредак на пројекту и захвалио им је на доприносима.
Трошкови су порасли са иницијалне процене од 200 милиона долара на 300 милиона долара.