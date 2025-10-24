overcast clouds
10°C
24.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Због опасности од бекства ОДРЕЂЕН ПРИТВОР ЗА 10 ПРИПАДНИКА ГРУПЕ ВРАЧАРЦИ Ево за шта се терете!

24.10.2025. 22:09 22:12
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Dnevnik arhiva

БЕОГРАД: Виши суд у Београду одредио је притвор за десет осумњичених да су као припадници групе Врачарци и групе блиске њима, извршили два тешка убиства и три покушаја тешког убиства.

Притвор је свима одређен због опасности од бекства, да не би утицали на сведоке и да не би поновили кривично дело, док је Б.С. и С.М. притвор одређен и због узнемирења јавности, саопштено је из тог суда. 
 

Јавно тужилаштво за организовани криминал је претходно саопштило да су се сви, осим једног који је изнео одбрану, бранили ћутањем.
 

У Београду су ухапшени Б.С, У.Н, С.М, М.А, Н.О, М.Т. и М.Ћ, у Шапцу Ђ.Т, С.М. и Д.Г, док су у иностранству ухапшени М.Ђ, А.О. и В.М, од којих двојица у Шпанији.
 

Они се терете за кривична дела удруживање ради вршења кривичних дела, тешко убиство и изазивање опште опасности. 
 

Сумња се да су припадници организоване криминалне групе тзв. врачарци, чији се организатори Никола Вушовић налази у затвору у Немачкој и Урош Пиперски у затвору у Португалији, и против којих се води кривични поступак пред судом у Београду, због сумње да су 1. децембра 2018. године извшили кривично дело тешко убиство на штету В.П.
 

Поред тога, сумња се да су током 2020. године извршили три покушаја тешког убиства оштећеног Н.А, као и у три случаја током 2020. и 2021. године кривично дело изазивање опште опасности, док су припадници повезане организоване криминалне групе 18. јуна 2020. године извршили кривично дело тешко убиство на штету К.В, који је услед задобијених повреда преминуо 12. јула 2020. године.

врачарци притвори притвор осумњиченом оптужбе
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
КЉУЧНИ САРАДНИК ПАЛИХ “ВРАЧАРАЦА“ Ухапшени кошаркашки судија осумњичен да је КОРИСТИО СКАЈ АПЛИКАЦИЈУ за информисање криминалаца

КЉУЧНИ САРАДНИК ПАЛИХ “ВРАЧАРАЦА“ Ухапшени кошаркашки судија осумњичен да је КОРИСТИО СКАЈ АПЛИКАЦИЈУ за информисање криминалаца

24.10.2025. 17:52 17:56
Волим
0
Коментар
0
Сачувај