Због опасности од бекства ОДРЕЂЕН ПРИТВОР ЗА 10 ПРИПАДНИКА ГРУПЕ ВРАЧАРЦИ Ево за шта се терете!
БЕОГРАД: Виши суд у Београду одредио је притвор за десет осумњичених да су као припадници групе Врачарци и групе блиске њима, извршили два тешка убиства и три покушаја тешког убиства.
Притвор је свима одређен због опасности од бекства, да не би утицали на сведоке и да не би поновили кривично дело, док је Б.С. и С.М. притвор одређен и због узнемирења јавности, саопштено је из тог суда.
Јавно тужилаштво за организовани криминал је претходно саопштило да су се сви, осим једног који је изнео одбрану, бранили ћутањем.
У Београду су ухапшени Б.С, У.Н, С.М, М.А, Н.О, М.Т. и М.Ћ, у Шапцу Ђ.Т, С.М. и Д.Г, док су у иностранству ухапшени М.Ђ, А.О. и В.М, од којих двојица у Шпанији.
Они се терете за кривична дела удруживање ради вршења кривичних дела, тешко убиство и изазивање опште опасности.
Сумња се да су припадници организоване криминалне групе тзв. врачарци, чији се организатори Никола Вушовић налази у затвору у Немачкој и Урош Пиперски у затвору у Португалији, и против којих се води кривични поступак пред судом у Београду, због сумње да су 1. децембра 2018. године извшили кривично дело тешко убиство на штету В.П.
Поред тога, сумња се да су током 2020. године извршили три покушаја тешког убиства оштећеног Н.А, као и у три случаја током 2020. и 2021. године кривично дело изазивање опште опасности, док су припадници повезане организоване криминалне групе 18. јуна 2020. године извршили кривично дело тешко убиство на штету К.В, који је услед задобијених повреда преминуо 12. јула 2020. године.