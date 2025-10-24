overcast clouds
Један аутомобил је потпуно смрскан!

(ВИДЕО) Има теже повређених! ЈЕЗИВ СУДАР ВИШЕ АУТОМОБИЛА НА МОСТУ НА АДИ Полиција и хитна на терену, ОБУСТАВЉЕН САОБРАЋАЈ ка Новом Београду

24.10.2025. 23:46
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/192/ Дневник
Najnovija policija
Фото: Dnevnik

Вечерас је дошло до тешке саобраћајне незгоде на Мосту на Ади, у којем се сударило више аутомобила.

Према првим информацијама, јавља Телеграф, у удесу је учествовало више возила, а неколико особа је задобило теже телесне повреде.

На место несреће одмах су стигле екипе Хитне помоћи, полиције и ватрогасаца. Повређени су збринути и превезени у најближе здравствене установе. 
 

Један аутомобил је потпуно смрскан, а возила су се разбацала по коловозу, што је додатно отежало пролазак.

Саобраћај је у потпуности обустављен у смеру ка Новом Београду, док се у супротном правцу креће отежано. 
Полиција обавља увиђај, а тачан узрок несреће за сада није познат.

 

Извор:
Телеграф/192/ Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
