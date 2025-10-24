(ФОТО) Нећете веровати шта су превозили! МИСТЕРИОЗНИ БАЛОНИ ИЗ БЕЛОРУСИЈЕ ЗАУСТАВИЛИ АВИО-САОБРАЋАЈ У ЛИТВАНИЈИ Премијерка запретила затварањем границе
ВИЉНУС: Литвански аеродроми у Виљнусу и Каунасу затворени су вечерас због метеоролошких балона који су стигли из Белорусије, саопштило је литванско министарство саобраћаја.
У саопштењу се наводи да је саобраћај на ова два аеродрома обустављен до 22 сата по локалном времену (19 сати по Гриничу).
Национални центар за управљање кризама саопштио је да су "десетине балона" уочене помоћу радара, пренео је Ројтерс.
Аеродром у Виљнусу затворен је 21. и 5. октобра, када су балони ушли у ваздушни простор главног града Литваније носећи кријумчарене цигарете из Белорусије, саопштиле су власти.
🇱🇹❌🇧🇾 — Lithuania has temporarily shut down Vilnius and Kaunas airports after weather balloons from Belarus were detected drifting into its airspace, according to the Transport Ministry.
➡️Authorities stated that the closures were implemented as a precautionary safety measure. pic.twitter.com/NwUokrIYHY
— Military Observer (@MilitaryObs2222) October 24, 2025
Литванска премијерка Инга Ругинијене рекла је у среду да ће та балтичка земља затворити своју границу са Белорусијом, уколико кријумчарски балони поново уђу из суседне земље.