overcast clouds
9°C
24.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) Нећете веровати шта су превозили! МИСТЕРИОЗНИ БАЛОНИ ИЗ БЕЛОРУСИЈЕ ЗАУСТАВИЛИ АВИО-САОБРАЋАЈ У ЛИТВАНИЈИ Премијерка запретила затварањем границе

24.10.2025. 22:51 22:59
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
свет
Фото: Printscreen/X

ВИЉНУС: Литвански аеродроми у Виљнусу и Каунасу затворени су вечерас због метеоролошких балона који су стигли из Белорусије, саопштило је литванско министарство саобраћаја.

У саопштењу се наводи да је саобраћај на ова два аеродрома обустављен до 22 сата по локалном времену (19 сати по Гриничу). 
 

Национални центар за управљање кризама саопштио је да су "десетине балона" уочене помоћу радара, пренео је Ројтерс.
 

Аеродром у Виљнусу затворен је 21. и 5. октобра, када су балони ушли у ваздушни простор главног града Литваније носећи кријумчарене цигарете из Белорусије, саопштиле су власти. 

 

Литванска премијерка Инга Ругинијене рекла је у среду да ће та балтичка земља затворити своју границу са Белорусијом, уколико кријумчарски балони поново уђу из суседне земље.
 

 

Белорусијa литванија балони кријумчарење
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
А ШТА БИСМО МИ, САМО СЕДЕЛИ И ЖАЛИЛИ СЕ? Лукашенко: Одговор на обарање руских и белорускох авиона уследиће одмах

А ШТА БИСМО МИ, САМО СЕДЕЛИ И ЖАЛИЛИ СЕ? Лукашенко: Одговор на обарање руских и белорускох авиона уследиће одмах

28.09.2025. 15:39 15:41
Волим
0
Коментар
0
Сачувај