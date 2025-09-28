А ШТА БИСМО МИ, САМО СЕДЕЛИ И ЖАЛИЛИ СЕ? Лукашенко: Одговор на обарање руских и белорускох авиона уследиће одмах
МИНСК: Председник Белорусије Александар Лукашенко изјавио је данас да ће одговор на евентуално обарање руских или белоруских авиона, којим прети НАТО, уследити одмах.
Он је такве изјаве назвао "непромишљеним".
"Можете да причате свашта и покрећете свакакве врсте превара у јавности. Међутим, када дође до конкретних ситуација, видећете шта ће да оборе и како”, рекао је он реагујући на претње Алијансе, преноси ТАСС.
Према његовим речима, земље чланице Алијансе застрашују своје становништво наводним претњама које долазе из Русије и Белорусије.
“Они брину да ће доћи до напада на неку земљу НАТО. То значи да ће се у том случају они бранити и напасти нас. А шта бисмо ми онда радили , само седели и жалили се?”, упитао је Лукашенко.
Представник за штампу руског председника Владимира Путина Дмитриј Песков раније је одбацио као неодговорне изјаве о спремности земаља НАТО да оборе руске војне авионе који , наводно, крше ваздушни простор Алијансе.
Песков је тако реаговао на наводе да су дипломате из Велике Британије, Немачке и Француске протестовале код званичника из Русије због руских упада у ваздушни простор Пољске и Естоније, упозоривши их на спремност НАТО да обори руске авионе.
Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је раније ове недеље да земље НАТО-а треба да оборе руске авионе ако уђу у њихов ваздушни простор.