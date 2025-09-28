ИСПУЦАО ПРАВИ АРСЕНАЛ ПСОВКИ Вређао полицајце, па осућен на 60 дана у Спужу ХАОС У БУДВИ
БУДВА: Мушкарац А.К. (37) држављанин БиХ проглашен је кривим и у хитном поступку осуђен на новчану казну у износу од 1500 еура јер је рано јутрос испред једног угоститељског објекта у Будви вређао полицијске службенике док су га службено легитимисали.
- Он је њима упутио речи: "Шта ви хоћете п...е једне, ј....у вам матер, не знате ви ко сам ја, за ово ћете у Стразбур, ево вам п...е једне хаписте ме". Са омаловажавањем је наставио и на службеном паркингу Станице полиције на начин што им је упутио речи: "П...е једне, ј...м вам мајку, запамтићете ме за ово, до Стразбура ћу са вама, нећете ви мене одређивати како ћу ја са мојом женом да поступам, ја сам за њу бог и батина, саопштено је из Суда за прекршаје у Будви.
Након што му је суд изрекао казну и одлучио да се иста наплати пре правоснажности решења, због немогућности извршења донето је решење о замени новчане казне у казну затвора у трајању од максималних 60 дана, па је окривљени без одлагања спроведен у УИКС Спуж.