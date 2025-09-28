broken clouds
(ФОТО) ГЕНЕРАЛ  ПАВКОВИЋ ДАНАС ИЗГЛЕДА ОВАКО Поново у отаџбини

28.09.2025. 19:00
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Фото: Дневник

На друштвеним мрежама данас се појавила фотографија Павковића која приказује његово тренутно стање.

На слици је видљиво да је генерал остарио, али и да релативно добро изгледа, с обзиром на године проведене у притвору и тешко здравствено стање.

Авион Владе Србије у којем се налази некадашњи командант Треће армије Војске Југославије и начелник Генералштаба генерал Небојша Павковић слетео је данас у Београд, након што је кренуо из Финске.

Павковић ће одмах санитетским возилом бити пребачен на ВМА. Председник Србије Александар Вучић позвао је генерала пре него што је кренуо за Србију и пожелео му срећан пут.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

 

 

Подсећамо да је генерал Павковић током НАТО агресије 1999. године командовао Трећом армијом Војске Југославије на простору Косова и Метохије. Хашки трибунал га је 2009. године осудио на 22 године затвора, а тужилаштво га је теретило за злочине против човечности и кршење закона и обичаја ратовања.

Оптужница против Павковића отпечаћена је у октобру 2003. године, а он се 2005. године предао Трибуналу у Хагу. Због тешког здравственог стања, Међународни резидуални механизам за кривичне судове у Хагу одлучио је да га превремено пусти на слободу.

