ПОВРАТАК Авион с генералом Небојшом Павковићем слетео у Београд
Авион Владе Србије у ком се налази некадашњи командант Треће армије Војске Југославије и начелник Генералштаба генерал Небојша Павковић, слетео је у Београд након полетања из Финске, сазнаје РТС.
Председник Србије Александар Вучић позвао је генерала Павковића пре него што је кренуо за Србију и пожелео му срећан пут.
Међународни резидуални механизам за кривичне судове у Хагу донео је одлуку да Небојша Павковића, због тешког здравственог стања, превремено пусти на слободу.
Генерал Павковић је, током НАТО агресије 1999. године, био командант Треће армије Војске Југославије, која је била распоређена на простору КиМ.
Хашки трибунал га је 2009. године осудио на 22 године затвора, а тужилаштво га је теретило за злочине против човечности и кршење закона и обичаја ратовања.
Оптужница против Павковића је отпечаћена у октобру 2003. године, а он се 2005. године предао Трибуналу у Хагу.