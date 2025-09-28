broken clouds
15°C
28.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РОЂЕН У БЕОГРАДУ, АЛИ НЕЋЕ ДА ИГРА ЗА СРБИЈУ: Партизан га продао Аталанти – Обрић верује у Словенију

28.09.2025. 18:38 18:42
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
спорт
Фото: Printscreen/youtube/Atalanta Bergamasca Calcio

Словеначки репрезентативац Реља Обрић одбацио је сваку могућност да обуче дрес фудбалске репрезентације Србије.

Реља је рођен 11. априла 2006. године у Београду, а од своје 14. године наступа за селекције Словеније.

Играо је за млађе категорије Партизана до 2023. године и тада га је Аталанта узела од црно-белих па је и дан данас у њиховом омладинском тиму.

Обрић је разговарао са словеначким новинарима где су га упитали да ли би искористио право да промени репрезентацију и да уместо словеначке, обуче дрес српске репрезентације?

– Какво је то питање? Никада не бих променио словеначку репрезентацију. Словенија ми је дала прилику коју никад пре нисам добио. Врло сам захвалан Фудбалском савезу Словеније, свима који су укључени у цели процес око мене. Хвала свим тренерима и свима онима који стоје иза мог позива у репрезентацију. Сваки пут кад добијем позив, пресрећан сам, јер знам да ћу играти за некога ко верује у мене. И у кога ја верујем. То је оно што волим у фудбалу. Играти с љубављу – рекао је Реља Обрић.

Упитан је млади фудбалер и да ли је добио позив да игра за Србију.

Морам да признам да сам позиван само у селекцију Београда где играју најбољи фудбалери из београдских клубова. Нисам добио позив у репрезентацију Србије. Можда је Србија и била заинтересована, али ја нисам уопште, због Словеније – каже Обрић.

 

Б92

фудбал фудбалска репрезентација србије
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај