РОЂЕН У БЕОГРАДУ, АЛИ НЕЋЕ ДА ИГРА ЗА СРБИЈУ: Партизан га продао Аталанти – Обрић верује у Словенију
Словеначки репрезентативац Реља Обрић одбацио је сваку могућност да обуче дрес фудбалске репрезентације Србије.
Реља је рођен 11. априла 2006. године у Београду, а од своје 14. године наступа за селекције Словеније.
Играо је за млађе категорије Партизана до 2023. године и тада га је Аталанта узела од црно-белих па је и дан данас у њиховом омладинском тиму.
Обрић је разговарао са словеначким новинарима где су га упитали да ли би искористио право да промени репрезентацију и да уместо словеначке, обуче дрес српске репрезентације?
– Какво је то питање? Никада не бих променио словеначку репрезентацију. Словенија ми је дала прилику коју никад пре нисам добио. Врло сам захвалан Фудбалском савезу Словеније, свима који су укључени у цели процес око мене. Хвала свим тренерима и свима онима који стоје иза мог позива у репрезентацију. Сваки пут кад добијем позив, пресрећан сам, јер знам да ћу играти за некога ко верује у мене. И у кога ја верујем. То је оно што волим у фудбалу. Играти с љубављу – рекао је Реља Обрић.
Упитан је млади фудбалер и да ли је добио позив да игра за Србију.
– Морам да признам да сам позиван само у селекцију Београда где играју најбољи фудбалери из београдских клубова. Нисам добио позив у репрезентацију Србије. Можда је Србија и била заинтересована, али ја нисам уопште, због Словеније – каже Обрић.