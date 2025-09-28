overcast clouds
ПРЕДСЕДНИК ЗВЕЗДЕ ОТКРИО КОЛИКИ ЈЕ БУЏЕТ – Дрчелић: Имамо срећу што држава никада није више улагала у спорт

28.09.2025. 18:08
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: КК Црвена звезда

Председник Кошаркашког клуба Црвена звезда Жељко Дрчелић говорио је о буџету у интервјуу за клупски сајт.

– Буџет клуба је исти као и прошле сезоне, око 20 милиона евра, имамо срећу што држава никад није више улагала у спорт, него претходних 10 година – изјавио је Дрчелић.

Он је потом и додао: 

– Мада прошла сезона не делује успешно, сигуран сам да смо направили успех. Освојили смо Куп, пласирали се међу 10 у Евролиги, што се сезонама уназад није десило. То нам је обавеза да се у наредном периоду попнемо степеник више. Да уђемо међу осам најбољих у Евролиги и технички ојачамо клуб. На томе већ радимо – истакао је Дрчелић.

кк црвена звезда кошарка буџет
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
