ДОБРОТВОРНА ШЕТЊА ПО ФРУШКОЈ ГОРИ Прикупљање помоћи за Народну кухињу Епархије бачке
У недељу, 28. септембра 2025. године, биће организована добротворна шетња за децу и одрасле на Фрушкој гори, уз посету манастирима Јазак и Мала Ремета.
Циљ догађаја је прикупљање средстава за Народну кухињу Епархије бачке, која делује под окриљем Добротворне установе „Владика Платон Атанацковић“ из Новог Сада.
Окупљање учесника заказано је у порти манастира Јазак, а полазак на пешачење у 10.50 часова. Они који желе могу претходно присуствовати Литургији, која почиње у 9.00 часова у истом манастиру.
Пешачка стаза дуга је око девет километара, кружна је и углавном води кроз шуму: Манастир Јазак – Бели поток – Широке ледине – Видиковац – Манастир Мала Ремета – Клачина – Манастир Јазак.
До старта се може стићи аутомобилом или приградским аутобусом број 86 за Врдник, који из Новог Сада полази у 9.30 часова. Аутобус стаје на Булевару ослобођења на три станице: код раскрснице са Булеваром краља Петра Првог, код Футошке пијаце и код Моста слободе. Потребно је изаћи на последњој станици у Врднику, код старе Железничке станице, где ће учеснике сачекати Дамир из Врдника и пешке их (око 2,5 км) довести до манастира Јазак. Они који долазе аутобусом потребно је да се најаве поруком на Вајбер: 063/802-7804.
Организатори напомињу да свако учествује на сопствену одговорност, као и да је потребно понети храну и воду, те одговарајућу теренску одећу и обућу.
Организатор шетње је Удружење „Обилић 1912–1918“ из Новог Сада.