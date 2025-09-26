”ПАРКЕР ЈЕ НЕКО КО МНОГО ВОЛИ КОШАРКУ” Обрадовић: Радујем се новој сезони, имам велику жељу и поверење у екипу
БЕОГРАД: Тренер кошаркаша Партизана Жељко Обрадовић изјавио је данас да се радује предстојећој сезони и додао да има велику жељу и поверење у своју екипу.
"Амбиција је увек нешто што је веома важно. Имамо амбиције, имамо искуство од прошле године. Видели смо колико је Евролига изједначена и колико нам је мало фалило. Губили смо неке утакмице на једну лопту. Надам се да ће нам то искуство помоћи да ове године те амбиције преточимо у нешто што би сви волели да буде на крају Евролиге. Ја бих волео да играчи буду мотивисани као што су били последња два дана на тренингу и да та мотивација траје током целе сезоне", рекао је Обрадовић новинарима на Медија дану.
Он је навео је екипа имала тренинг у комплетном саставу и да су се опоравили Тајрик Џонс и Алексеј Покушевски.
"Ајзак Бонга је ментално у изузетно добром стању. Задовољан и срећан, наравно – с обзиром на то какво је лето имао", поручио је тренер Партизана.
Одбрадовић је истакао да жели све најбоље Франку Ниликини, који је данас напустио клуб и прешао у Олимпијакос.
"Он је одиграо једно полувреме у Италији и то је било то. Хвала на свему што је урадио за Партизан у ових годину дана. Играч мање, али шта да радимо - то је то. Недостаје нам најмање још један високи играч. Радимо на томе, видећемо шта можемо да урадимо, није лака ситуација на тржишту. Не желимо да доводимо по било коју цену неког играча. Ако има квалитетан играч који би могао да промени нешто у тиму, да нам донесе нешто ново, само тако", додао је Обрадовић.
Тренер Партизана је нагласио да је нови кошаркаш "црно-белих" Џабари Паркер показао колико је амбициозан и да је дошао жељан да побеђује и осваја трофеје.
"Мислим да је то најбоља ствар која може да дође од стране играча. Паркер је у разговору који смо имали пре него што је одлучио да дође у Партизан пренео то и мени. Он је неко ко обожава кошарку. Када смо играли задњу утакмицу у Аустралији, он је инсистирао код мојих помоћних тренера пред утакмицу да игра 40 минута, јер је био једини високи играч. Он је неко ко много воли кошарку, ко то показује на сваком тренингу. Надам се да ће то показивати и на утакмицама", рекао је Обрадовић.
Он је навео сви клубови у Евролиги желе да изборе пласман у четвртфинале и додао да је Дубаи направио добар тим.
"Ако су потписали играча који је прошле године са Фенером учествовао у освајању Евролиге, Шанлија, и то им је 18. играч у ростеру, то довољно говори. Од тих 18 играча немају ниједног јуниора. Довољно показује какав је то тим. У ком саставу ће изаћи, то је непознаница. Овде су играли турнир без три главна плејмејкера, али су имали играче који могу да покрију ту позицију, Муса и Препелич који су искусни играчи. Они имају екстра квалитет. Нама је припало да путујемо у Дубаи, то је најдуже путовање које постоји. Одмах после тога враћамо се у Београд и чека нас Милано", рекао је тренер Партизана.
Обрадовић је захвалио навијачима Партизана за подршку и додао да имају поверење у екипу.
"Они су најбољи, то су доказали не знам колико пута. Они су ти који нас воде. То је невероватно. Не могу да не понављам стално исте речи захвалности тим људима. Знам шта нас чека током сезоне. Већ су два пута у припремном периоду направили спектакл. Кад смо били испод Авале и на утакмици против ПАОК-а. То је било величанствено. У Аустралији смо доживели прелепе тренутке. Много наших људи је било тамо", изјавио је Обрадовић.
Тренер Партизана је поручио да је му много значи то што су "црно-бели" задржали окосницу тима из прошле сезоне.
"Наравно да су аутоматизми другачији, све што радимо ново на тренинзима, уводимо постепено. Радим прво са играчима који су били ту па нови гледају и лакше се уклапају. Сигурно је лакше. Неки од играча су дошли веома спремни, неки мало мање, али у суштини веома коректно изгледало. Карлик је имао пех са повредом руке, али видела се разлика. У Аустралији је против Панатинаикоса одиграо прву утакмицу после три месеца. Морало је да се буде стрпљив. Форма се враћа, а он то има у себи", додао је Обрадовић.
Кошаркаши Партизана нову сезону почињу 30. септембра када ће гостовати Дубаију у првом колу Евролиге.