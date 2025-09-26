ДОХА ПРВИ ПУТ У ИСТОРИЈИ ДОМАЋИН Следеће светско првенство у одбојци играће се у Катару
МАНИЛА: Светско првенство у одбојци 2029. године играће се у Катару, саопштила је данас Међународна одбојкашка федерација (ФИВБ).
"Светска одбојкашка федерација са задовољством објављује да ће се Светско првенство у одбојци за мушкарце 2029. године одржати у Катару. Светско првенство за мушкарце ће отворити нове путеве путујући на Блиски исток први пут у историји, а домаћин ће бити Катар. Познат по организовању међународних спортских догађаја светске класе, очекује се да ће Катар 2029. пружити јединствена искуства и снажно, трајно наслеђе за одбојку широм региона.
Утакмице ће се одржати у главном граду Катара, Дохи, једној од најбоље повезаних дестинација на свету", стоји у саопштењу.
Катар је 2022. године био домаћин Светског првенства у фудбалу, а 2027. ће бити домаћин Светског првенства у кошарци.