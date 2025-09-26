scattered clouds
ВОЈВОЂАНСКИ БИСЕР ДОБИЈА НОВО РУХО За рестаурацију издвојено преко 50 МИЛИОНА динара, дворцу у Кулпину следи заслужена обнова

26.09.2025. 12:51 13:07
Пише:
Јована Вукашиновић
Извор:
Дневник
2
Фото: Покрајински завод за заштиту споменика културе

КУЛПИН: Великом дворцу у Кулпину ускоро следи обнова, а инвестиционо одржавање те грађевине од историјског и архитектонског значаја коштаће готово 50,7 милиона динара, с ПДВ-ом.

Конзерваторско-рестаураторске и грађевинско-занатске радове, који ће трајати шест месеци, Покрајински завод за заштиту споменика културе поверио је београдским предузећима „Јадран“ и „Алп инжењеринг“. 

Како се из спецификације објављене на Порталу јавних набавки може приметити, предвиђено је, између осталог, обијање фасадних површина и ново малтерисање те санација зидова. 

2
Фото: Покрајински завод за заштиту споменика културе

Дрвени елементи таванице изнад улазног трема биће замењени, а на списку радова је и рестаурација оштећених елемената орнаменталне пластике, венаца и профила, прозора, прозорских клупица, дрвених застакљених врата, као и прозорских решетки. Ту је и покривање куполе бакарним лимом и израда декоративних капица, те нове опшивке и окапнице од бакарног лима.

Надстрешница изнад врата на северној фасади биће поправљена, а фасаде обојене високо паропропусним, квалитетним бојама. У плану је израда стазе од гранитних коцки, облагање степеника терацом преко бетона и поплочавање површина клинкер опеком.

2
Фото: Покрајински завод за заштиту споменика културе

Део комплекса у Кулпину је и мањи дворац, а оба објекта у парковском окружењу саграђена су за племићку породицу Стратимировић, једну од првих српских породица која је стекла племство у аустријској царевини. Крајем 19. века па до национализације 1945. власници поседа су  Дунђерски, а наследници те породице захтевају да им се одузета имовина реституцијом врати и поступак је још увек у току.

Данашњи изглед Велики дворац добио је после реконструкције 1912. године, по пројекту архитекте Момчила Тапавице. Зграда је са уличне стране приземна, а са дворишне спратна, док главном фасадом доминира уздигнут портик са степеништем, прилазним рампама и четири пара јонских стубова.

Погодан за филмове 

Осим туриста, несвакидашњи амбијент комплекса у Кулпину привлачи домаће али и стране филмаџије, па су у дворцу снимане серије „Сва та равница», „Јагодићи”, „Сенке над Балканом” и „Santa Maria dela salute”, као и део серијала „Великани српске Војводине”. 

Ту је сниман и крими-трилер „Гавран” 2012. године, по делу чувеног писца Едгара Алана Поа.

Изнад кровног венца је атика са орнаментисаним правоугаоним пољима и вазама на угловима. По три бочна прозора, украшена су полурозетама са фигурама орлова. Са дворишне стране, на спрату је веранда петоугаоне основе, која је покривена петоделном куполом на канелираним стубовима. 

2
Фото: Покрајински завод за заштиту споменика културе

Комплекс са два дворца и парком је као културно добро заштићен 1970. године, а 1991. проглашен за споменик културе од великог значаја. 

После реконструкције 1912. године, на Великом дворцу је у неколико наврата урађена делимична рестаурација и конзервација, а пре неколико година је због лошег стања, реконструисан кров. 

 

Пројекат “Дворци и велелепна здања Војводине – раскошни чувари историје“ реализује Дневник Војводина пресс доо, а суфинансира Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједицама. Ставови у подржаном пројекту не изражавају нужно ставове органа који је доделио средства.        

Војводина Бачка
