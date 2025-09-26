САЈАМ ЗИМНИЦЕ У РУСКОМ КРСТУРУ Производи из шпајза, џемови, сокови, колачи, директно од вредних домаћина У НЕДЕЉУ, У СПОРТСКОЈ ХАЛИ
26.09.2025. 10:11 10:17
Под називом „Домаћи шпајз“ у недељу се у спортској хали Руског Крстура одржава сајам зимнице.
Посетиоце од 8 до 15 часова очекује богата понуда домаће зимнице, укусних џемова и сокова, колача и разних посластица, специјалитета из домаћег шпајза по најповољнијим ценама, директно од вредних домаћина.
Сајам ће употпунити и радионице за децу.
Ову традиционалну гастрономску манифестацију организује Удружења жена ,,Бајка“ из Руског Крстура, уз подршку Општине Кула.