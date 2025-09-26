few clouds
15°C
26.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1896
usd
99.7104
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

САЈАМ ЗИМНИЦЕ У РУСКОМ КРСТУРУ Производи из шпајза, џемови, сокови, колачи, директно од вредних домаћина У НЕДЕЉУ, У СПОРТСКОЈ ХАЛИ

26.09.2025. 10:11 10:17
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
шпајз
Фото: Промо

Под називом „Домаћи шпајз“ у недељу се у спортској хали Руског Крстура одржава сајам зимнице.

Посетиоце од 8 до 15 часова очекује богата понуда домаће зимнице, укусних џемова и сокова, колача и разних посластица, специјалитета из домаћег шпајза по најповољнијим ценама, директно од вредних домаћина. 

Сајам ће употпунити и радионице за децу.

Ову традиционалну гастрономску манифестацију организује Удружења жена ,,Бајка“ из Руског Крстура, уз подршку Општине Кула. 

руски крстур зимница
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Бачка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај