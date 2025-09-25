(ФОТО) "Ако се овако паркираш..." НЕКО ЈЕ ИМАО ХИТ ПОРУКУ ЗА ВОЗАЧА У НОВОМ САДУ! Комична опомена која није могла проћи незапажено
25.09.2025. 21:21 21:49
Бахато паркирање понекад изазива бес, али у неким случајевима може и да насмеје пролазнике.
Један такав пример недавно је привукао пажњу на Инстаграм страници „НС уживо“.
На фотографији из Новог Сада види се аутомобил који је заузео више простора него што би требало, а оно што је стварно запало за око био је комичан знак остављен на задњем стаклу. Цедуљица је упозоравала власника на његово бахато паркирање на веома духовит начин: „Ако се овако паркираш, немој да се размножаваш“.
Да би порука била још упечатљивија, поред ње је остављен и кондом, као необична и духовита „опомена“.
Ова несвакидашња сцена брзо је постала хит на друштвеним мрежама, а многи корисници нису могли да се суздрже од смеха.