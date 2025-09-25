ТРЕЋЕ МЕСТО НА ВТБ СУПЕРКУПУ Црвена звезда победила Дубаи, Нвора погађао
25.09.2025. 19:10 19:12
БЕОГРАД: Кошаркаши Црвене звезде освојили су треће место на ВТБ Суперкупу, пошто су вечерас у Београду савладали Дубаи резултатом 82:80 (22:19, 22:22, 15:20, 23:19).
Најефикаснији у екипи Црвене звезде био је Џордан Нвора са 19 поена, док су Чима Монеке и Картер Тајсон убацили по 15.
У тиму Дубаија најбољи је био Коста Кондић са 15 поена, Авуду Абас је додао 12, а Џанан Муса 11.
Средином друге четвртине повредио се кошаркаш Звезде Ајзеа Кенан, који до краја меча није улазио у игру.
У финалу ВТБ Суперкупа вечерас од 20 часова ће играти Зенит и ЦСКА.