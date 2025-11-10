moderate rain
РАДАНОВИЋ УОЧИ ДУЕЛА СА ЈАДРАНОМ ИЗ ХЕРЦЕГ НОВОГ: Ово је кључна утакмица за нас у Лиги шампиона

10.11.2025. 11:25 11:28
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
novi beograd
Фото: ВК Нови Београд

Ово је кључна утакмица за нас, можда не и одлучујућа, али свакако изузетно битна, изјавио је тренер Новог Београда Петар Радановић уочи утакмице против Јадрана из Херцег Новог у Лиги шампиона.

Ватерполисти Новог Београда дочекаће сутра од 20.30 часова на базену СЦ "11. април" екипу Јадрана (ХН) у трећем колу групе Б Лиге шампиона. 

Прво место на табели групе Б држи Про Реко са шест бодова, док Нови Београд и Јадран (ХН) имају по три. Јадран из Сплита је последњи без бодова.

"После два везана пораза ватерполисти Јадрана ће сигурно бити силно мотивисани да се врате на победнички колосек, јер и за њих овај меч има велики значај, с обзиром да је у игри пласман у ТОП 8 фазу Лиге шампиона. Оно што је за нас битно је да су нам сви играчи здрави, веома добро смо тренирали протекле две седмице и надам се да ћемо на нашем базену, пред нашом публиком забележити добар резултат", констатовао је Радановић, пренео је клуб.

Ватерполисти Јадрана су недавно у регионалној Премијер лиги савладали Нови Београд после бољег извођења петераца.

"У том мечу који је одигран у Херцег Новом били смо без помоћи двојице за нас веома важних играча - Милоша Ћука и Николе Лукића. Сада ћемо бити комплетни и зато очекујем да ћемо пружити максимум. Јадран је изузетно покретљива и веома организована екипа. Зато ћемо од првог момента морати да будемо у јаком пресингу, да у сваком дуелу будемо чврсти и да се боримо за сваки педаљ базена. Надам се да ће такав приступ резултирати новом победом", закључио је Радановић.

Ватерполисти Про Река ће сутра од 20.30 часова дочекати Јадран из Сплита у другој утакмици трећег кола групе Б ЛШ.

