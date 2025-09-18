РАДАНОВИЋ УОЧИ КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ЛИГУ ШАМПИОНА: Исход целог турнира ће зависити само од нас

Нови Београд ће од 19. до 21. септембра на базену СЦ "11. април" бити домаћин квалификационог турнира за пласман у Лигу шампиона. Осим Новобеограђана у борби за места које воде у елитно такмичење учествоваће још француски Екс Ан Прованс, Приморац из Котора и Стеауа из Букурешта, а две првопласиране екипе избориће пласман у групну фазу Лиге шампиона.

"Свака екипа има неки свој квалитет, али мислим да ће исход целог турнира зависити само од нас. Ако ми будемо пружили оно што можемо, наш циљ је свакако остварив. После Меморијалног турнира "Влахо Бато Орлић" имамо неку оквирну слику наше игре, а у међувремену смо радили на неким стварима које би требало да унапредимо. Мислим да ћемо бити спремни и пре свега мотивисани и да ћемо у дуелу са сваким противником ући са максималним респектом, јер ће то бити предуслов за позитиван резултат", рекао је Радановић на данашњој конференцији за медије.

Нови Београд прву утакмицу игра против француског клуба Екс Ан Прованс, који је променио тим у односу на претходну сезону.

"Екс Ан Прованс је направио одређене промене у играчком кадру. Један од носилаца њихове игре Енцо Кац је отишао у пензију. Јапанац Ватанабе, који је био је главни стрелац прешао је у Барселону, али довели су другог репрезентативца Јапана Обихару, који је преузео ту улогу. Стуб одбране им је голман Славен Кандић, који је ту већ дуги низ година и доноси им превагу. Издвојио бих још Џејка Кавана, повременог америчког репрезентативца који је доста добар шутер. Агресивност и брзи ритам требало би да буду модел игре који ће нам донети жељени резултат", закључио је Радановић.

Капитен Новог Београда Милош Ћук изјавио је да је турнир веома важан.

"Нова сезона за нас почиње турниром који нам је веома битан, јер нам је први циљ у овој такмичарској години пласман у Лигу шампиона. Екипе које ће нам на овом турниру бити ривали су добре и квалитетне, тако да нећемо потценити ниједног противника. Међутим, морам да признам да смо фаворити у свим овим утакмицама и надам се да ћемо то и оправдати у базену", изјавио је Ћук.

Он је истакао да не бежи од улоге фаворита.

"Колико смо спремни и како ће изгледати наша игра то ћемо још видети, али се надам да ће све бити на довољно добром нивоу да изборимо једно од прва два места које воде у Лигу шампиона. Ми се питамо, све ће зависити од нас. Ако будемо на правом нивоу, ако ниједну утакмицу не схватимо олако и уколико будемо одговорни и озбиљни мислим да нећемо имати претераних проблема. Све је до нас и до нашег приступа. Верујем да ћемо бити довољно добри да овај турнир изгурамо како би и требало", истакао је Ћук.

Распоред утакмица: Прво коло: (петак): Нови Београд - Екс Ан Прованс (18.45), Приморац - Стеауа (20.45). Друго коло: (субота): Приморац - Екс Ан Прованс (17.30), Нови Београд - Стеауа (19.30). Треће коло: (недеља): Стеауа - Екс Ан Прованс (12.30), Нови Београд - Приморац (19.30).

Првопласирани са београдског турнира ће играти у групи Ц Лиге шампиона у којој су Ференцварош, Орадеа и другопласирана екипа из квалификационе групе у којој се налазе Бреша, Вуљагмени и Младост. Другопасирани са квалификација из Београда ће у групној фази играти у групи Б са Јадраном из Херцег Новог, сплитским Јадраном и Про Реко