ПЛЕМЕНИТИ НОВОСАДСКИ ВАТРОГАСЦИ Спашен изнурен пас из атмосферског базена

05.11.2025. 19:27 19:31
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/193_рс
Instagram 193ns_rs
Фото: Instagram 193ns_rs

Екипа ватрогасно-спасилачког батаљона Нови Сад у сарадњи са колегом из ДВД др Лаза Костић имала је данас несвакидашњу интервенцију спашавања.

Како преноси Инстаграм страница 193нс_рс они су на позив изашли у акцију спашавања пса из атмосферског базена.

Пас је био у веома лошем стању а налазио се унутар базена који се налази поред ауто пута А1 код наплатне рампе Нови Сад.

На лице места изашло је једно возило из ватрогасно-спасилачког батаљона Нови Сад као и један ватрогасац из ДВД др Лаза Костић.

Пас је предат Зоохигијени на даље збрињавање.

Један комантар на ову акцију ватрогасаца све говори! vesnadjokovic78: ”Боже, колико су ватрогасци племенити људи који професионално обављају свој посао. Особа у униформи коју када видим гледам и поздрављам с' поштовањем”.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 193_ns (@193ns_rs)

Нови Сад
