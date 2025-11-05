ПЛЕМЕНИТИ НОВОСАДСКИ ВАТРОГАСЦИ Спашен изнурен пас из атмосферског базена
Екипа ватрогасно-спасилачког батаљона Нови Сад у сарадњи са колегом из ДВД др Лаза Костић имала је данас несвакидашњу интервенцију спашавања.
Како преноси Инстаграм страница 193нс_рс они су на позив изашли у акцију спашавања пса из атмосферског базена.
Пас је био у веома лошем стању а налазио се унутар базена који се налази поред ауто пута А1 код наплатне рампе Нови Сад.
На лице места изашло је једно возило из ватрогасно-спасилачког батаљона Нови Сад као и један ватрогасац из ДВД др Лаза Костић.
Пас је предат Зоохигијени на даље збрињавање.
Један комантар на ову акцију ватрогасаца све говори! vesnadjokovic78: ”Боже, колико су ватрогасци племенити људи који професионално обављају свој посао. Особа у униформи коју када видим гледам и поздрављам с' поштовањем”.