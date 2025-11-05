(ВИДЕО) ЕВРОГОЛ МИЛОШЕВИЋА: Погодак за анале, нападач Партизана у великом стилу запечатио победу
Нападач Партизана Јован Милошевић постигао је два гола у победи над Јавором у Ивањици резултатом 3:2.
Црно-бели су одиграли заостало 2. коло Суперлиге Србије, а славили су након два преокрета. Милошевић је најпре довео госте у вођство у 21. минуту, да би домаћи преокренули на 2:1.
Након гола Натха, Милошевић је у 69. минуту донео тријумф Београђанима. А то је урадио спектакуларним голом, маказицама.
