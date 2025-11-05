clear sky
9°C
05.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2334
usd
102.0131
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ЕВРОГОЛ МИЛОШЕВИЋА: Погодак за анале, нападач Партизана у великом стилу запечатио победу

05.11.2025. 19:06 19:16
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Партизан

Нападач Партизана Јован Милошевић постигао је два гола у победи над Јавором у Ивањици резултатом 3:2.

Црно-бели су одиграли заостало 2. коло Суперлиге Србије, а славили су након два преокрета. Милошевић је најпре довео госте у вођство у 21. минуту, да би домаћи преокренули на 2:1. 

Након гола Натха, Милошевић је у 69. минуту донео тријумф Београђанима. А то је урадио спектакуларним голом, маказицама. 

Пласман обезедио Sofascore
фк партизан суперлига фудбал
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај