ПАРТИЗАН СЕ НАМУЧИО У ИВАЊИЦИ, АЛИ ПОБЕДИО: „Парни ваљак“ након два преокрета славио за врх табеле
Фудбалери Партизана победили су Јавор у Ивањици 3:2 у одложеном 2. колу Суперлиге Србије.
Након пораза у претходном колу, па и елиминације из Купа Србије, те останка без тренера Срђана Благојевића, црно-бели су успели да дођу до три бода на тешком гостовању, код захукталог Јавора.
Утакмица у Ивањици почела је минутом ћутања у част трагично преминулог Младена Жижовића, тренера крагујевачког Радничког, који је преминуо у понедељак током меча против Младости у Лучанима.
Гости су у Ивањици повели у 21. минуту, Огњен Угрешић је био асистент, а повратник у тим Јован Милошевић стрелац.
Јавор је после интервенције из ВАР собе оправдано добио пенал у 25. минуту који је у гол претворио Душан Пантелић.
Резервиста Матеја Зувић у 34. минуту постиже гол са више од 25 метара за преокрет и вођство Јавора. До краја полувремена Јавор је имао још две одличне шансе, али није успео да повећа предност, због чега је после кажњен.
Након паузе, уследио је одговор Београђана. Прво је пенал искористио резервиста Бибарс Натхо у 58. минуту, а онда је виђен један од најлепших голова у Суперлиги ове сезоне.
Милан Рогановић је центрирао у 69. минуту, а Милошевић је други гол на мечу, а девети у сезони, постигао на спектакуларан начин, популарним "маказицама".
Црно-бели су овако „прескочили“ вечитог ривала на првом месту на табели, с тим што Црвена звезда има утакмицу мање. Партизан је на салду од 34 бода, а Звезда има 32.
„Парни ваљак“ је уписао 11. победу у првенству, а има један реми и два пораза. Јавор је остао на осмом месту (4-5-5) са 17 бодова.
Партизан у суботу пред празним трибинама дочекује Нови Пазар, док ће Јавор у недељу гостовати Железничару.