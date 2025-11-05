(ВИДЕО) ГРЧКОГ ВЕЛИКАНА ДОЧЕКАЛА ПУНА АРЕНА: Звезда против „зелених“ за седму победу у низу
05.11.2025. 20:13 20:18
У деветом колу Евролиге, у препуној Београдској арени Црвена звезда дочекује екипу атинског Панатинаикоса.
Црвена звезда после осам кола дели лидерску позицију са Жалгирисом и Хапоелом, са шест узастопних победа и два пораза.
Клуб с Малог Калемегдана саопштио је јуче да су карте за ову утакмицу распродате. Након два уводна пораза и смене тренера Јаниса Сферопулоса, београдски црвено-бели ушли у серију шест везаних победа, од којих је пет с тренерским потписом Саше Обрадовића.
