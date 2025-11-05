clear sky
7°C
05.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2334
usd
102.0131
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ГРЧКОГ ВЕЛИКАНА ДОЧЕКАЛА ПУНА АРЕНА: Звезда против „зелених“ за седму победу у низу

05.11.2025. 20:13 20:18
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: АБА лига ј.т.д./Драгана Стјепановић

У деветом колу Евролиге, у препуној Београдској арени Црвена звезда дочекује екипу атинског Панатинаикоса.

Црвена звезда после осам кола дели лидерску позицију са Жалгирисом и Хапоелом, са шест узастопних победа и два пораза.

Клуб с Малог Калемегдана саопштио је јуче да су карте за ову утакмицу распродате. Након два уводна пораза и смене тренера Јаниса Сферопулоса, београдски црвено-бели ушли у серију шест везаних победа, од којих је пет с тренерским потписом Саше Обрадовића.

Пласман обезедио Sofascore
кк црвена звезда евролига кк панатинаикос
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај