ВОЈВОДИНА НАДИГРАЛА НАИС у Регионалној првој лиги за ватерполисте
Ватерполисти Војводине савладали су екипу Наиса у свом базену са 17:12 у оквиру Регионалне прве лиге.
У утакмици која је обиловала преокретима Новосађани су успели у другом делу утакмице коначно да се одлепе, а у онда у последњој и да сломе отпор Нишлија. Био је ово други пут да су савладали Нишлије у кратком року, јер су их недавно на истом месту победили у осмини финала Купа Србије.
Боље су дуел отворили гости и повели са 2:0, али је после лошег старта уследила боља игра Војводине која је серијом од 4:0 преокренула резултат и први део меча добила са 4:2. Вратио је Наис у прва два минута меч у егал, да би у финишу друге деонице Војводина поново стекла два гола предности и са вођством од 8:6 отишла на велики одмор.
Опет су гости успели да врате утакмицу у егал почетком треће деонице, али онда нови преокрет, Новосађани са три гола беже први пут на "плус три" (11:8) и то задржавају до краја овог периода игре (13:10). Покушали су гости да поново ухвате прикључак, смањивши два пута у последњој деоници опет на два разлике, али то је било све. Снаге за преокрет нису имали, што је искористила Војводина и серијом од 3:0 решила питање победника.
Војводина - Наис 17:12 (4:2, 4:4, 5:4, 4:2)
НОВИ САД: Базен Слана бара, гледалаца: 50, судије Бељин и Клисура. Играч више: Војводина 12 (6), Наис 13 (3). Петерци: Војводина 2 (2), Наис 1 (1).
ВОЈВОДИНА: Попадић, Марић, Маричић 2, Дробњаковић 3, Хргововић, Зелић 3, Блажевић, Тубић 2, Ранђић 6, Брешћански, Вујовић, Лекић 1, Шанталаб, Теодоровић.
НАИС: Лазић, Ковачевић 3, Пошмуга 2, Пејић, Ђорђевић 3, Павловић, А. Митровић 2, Радановић, Илић, Шиљ 1, М. Митровић, Бошковић, Живадиновић, Радовић 1.
Г. Маленовић