  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
ИСТОРИЈСКА ПОБЕДА ПАФОСА У ЛИГИ ШАМПИОНА: Шок за Челси у Азербејџану

05.11.2025.
Фото: TANJUG/AP Photo/Petros Karadjias

Фудбалери Пафоса савладали су Виљареал резултатом 1:0 и тако у дебитантској сезони стигли до прве, историјске победе у Лиги шампиона.

Гол за историјску победу шампиона Кипра у Лиги шампиона дао је дефанзивац Дерик Лукасен у 47. минуту.

После четири одиграна кола Пафос сад има пет бодова и налази се у трци за пласман у доигравање за осмину финала.

Азербејџански Карабах је наставио са изненађењима, одиграо је код куће 2:2 против Челсија и тако стигао до седмог бода. 

Гости су повели у Бакуу, Естевао је био стрелац у 16. минуту. Карабах је до полувремена потпуно преокренуо. Леандро Андраде је изједначио у 29. минуту, а у 39. је бивши фудбалер Партизана Марко Јанковић реализовао пенал.

Бод Челсију је голом у 53. минуту донео резервиста Алехандро Гарначо.

Лига шампиона, 4. коло: 

Пафос - Виљареал 1:0

Карабах - Челси 2:2

Ливерпул - Реал 1:0

Пари Сен Жермен- Бајерн 1:2

Јувентус - Спортинг 1:1

Тотенхем - Копенхаген 4:0

Олимпијакос - ПСВ 1:1

Атлетико Мадрид - Унион Сен Жил 3:1

Боде/Глимт - Монако 0:1

Славија Праг - Арсенал 0:3

Наполи - Ајнтрахт Франкфурт 0:0

У току су утакмице

Ајакс – Галатасарај

Бенфика - Бајер Леверкузен

Манчестер Сити - Борусија Дортмунд

Бриж - Барселона, Интер – Каират

Олимпик Марсеј – Аталанта

Њукасл - Атлетик Билбао

