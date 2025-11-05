ИСТОРИЈСКА ПОБЕДА ПАФОСА У ЛИГИ ШАМПИОНА: Шок за Челси у Азербејџану
Фудбалери Пафоса савладали су Виљареал резултатом 1:0 и тако у дебитантској сезони стигли до прве, историјске победе у Лиги шампиона.
Гол за историјску победу шампиона Кипра у Лиги шампиона дао је дефанзивац Дерик Лукасен у 47. минуту.
После четири одиграна кола Пафос сад има пет бодова и налази се у трци за пласман у доигравање за осмину финала.
Азербејџански Карабах је наставио са изненађењима, одиграо је код куће 2:2 против Челсија и тако стигао до седмог бода.
Гости су повели у Бакуу, Естевао је био стрелац у 16. минуту. Карабах је до полувремена потпуно преокренуо. Леандро Андраде је изједначио у 29. минуту, а у 39. је бивши фудбалер Партизана Марко Јанковић реализовао пенал.
Бод Челсију је голом у 53. минуту донео резервиста Алехандро Гарначо.
Лига шампиона, 4. коло:
Пафос - Виљареал 1:0
Карабах - Челси 2:2
Ливерпул - Реал 1:0
Пари Сен Жермен- Бајерн 1:2
Јувентус - Спортинг 1:1
Тотенхем - Копенхаген 4:0
Олимпијакос - ПСВ 1:1
Атлетико Мадрид - Унион Сен Жил 3:1
Боде/Глимт - Монако 0:1
Славија Праг - Арсенал 0:3
Наполи - Ајнтрахт Франкфурт 0:0
У току су утакмице
Ајакс – Галатасарај
Бенфика - Бајер Леверкузен
Манчестер Сити - Борусија Дортмунд
Бриж - Барселона, Интер – Каират
Олимпик Марсеј – Аталанта
Њукасл - Атлетик Билбао