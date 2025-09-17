ЛИГА ШАМПИОНА: Пафос са десеторицом стигао до првог бода
Фудбалери Олимпијакоса и Пафоса ремизирали су без голова (0:0) у оквиру првог кола Лиге шампиона.
Више разлога за задовољство после меча у Пиреју имају Кипрани, који се кући враћају са првим бодом у својој историји освојеним у елитном европском такмичењу.
Одушевљавао је Пафос прошле године у Лиги конфернције, овог лета је избацио Динамо Кијев и Црвену звезду у квалификацијама, а све је то била припрема за ову среду вече.
Тим који је настао фузијом пре 14 година није дуго чекао на "скалп" у свом дебитантском наступу у Лиги шампиона и то упркос чињеници што су већи део меча играли са десеторицом, а потом и са највећим појачањем у клупској историји.
Непромишљен је био Бруно који је у свега десетак минута добио два жута картона, те му је већ у 25. показан пут у свлачионицу.
То је требало да буде крај надама, како је било за очекивати да Олимпијакос лако искористи предност играча више, али то грчком представнику није било довољно, па чак ни када је неколико минута касније меч по истеку пола сата игре морао да напусти Давид Луиз.
Одиграо је Бразилац укупно једно полувреме од доласка на Кипар, те је после првог озбиљнијег дуела прво затражио медицинску помоћ, а потом изашао.
Олимпијакос је доминирао у поседу, али се иоле озбиљније шансе могу набројати на прсте једне руке.
Пафос је и са десеторицом нападао, а за тај приступ су умало награђени нивелисањем снага када је резервиста Тареми оборио Жажу и добио директан црвени картон.
Да је он остао на снази, ко зна, можда би Пафос могао и до сва три бода, али је Иштван Ковач преиначио своју одлуку после прегледа снимка.
У следећем колу оба тима очекују дуели са великанима. Пафос ће у Лимасолу угостити минхенски Бајерн, док Олимпијакос гостује Арсеналу.
У другом мечу првог термина, Славија је у финишу испустила два гола предности и ремизирала против Бодеа (2:2) који је уз то имао и промашен пенал.
Лига шампиона, 1. коло
Уторак:
Атлетик Билбао - Арсенал 0:2 (0:0)
Мартинели 72, Тросар 87
ПСВ - Унион Сен Жилоа 1:3 (0:2)
Ван Бомел 90 – Дејвид 9п, Аит Ел Хађ 39, Мекалистер 81
Јувентус - Борусија Дортмунд 4:4 (0:0)
Јилдиз 63, Влаховић 67, 90+4, Кели 90+6 – Адејеми 52, Нмеча 65, Коуто 74, Бенсебаини 86п
Реал Мадрид - Олимпик Марсеј 2:1 (1:1)
Мбапе 29п, 81п – Веа 22
Бенфика - Карабаг 2:3 (2:1)
Баренечеа 6, Павлидис 16 – Андраде 30, Дуран 48, Кашчук 86
Тотенхем - Виљареал 1:0 (1:0)
Луиз Жуниор 4аг
Среда:
Олимпијакос - Пафос 0:0
Славија Праг - Боде/Глимт 2:2 (1:0)
Мбођи 23, 74 – Баси 78, Фет 90