Јуве надокнадио 2:4

ЛУДНИЦА У ТОРИНУ: Влаховић јунак Јувентуса, два гола и асистенција за реми у 96. минуту

16.09.2025. 23:03
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
спорт
Фото: TANJUG/Marco Alpozzi/LaPresse via AP

Фудбалери Јувентуса одиграли су нерешено 4:4 код куће против Борусије Дортмунд у првом колу Лиге шампиона.

Српски фудбалер Душан Влаховић дао је два гола и асистирао у спектакуларном ремију.

Реал је головима Килијана Мбапеа са пенала после преокрета победио Олимпик из Марсеја резултатом 2:1, док је Карабаг направио огромно изненађење пошто је победио Бенфику 3:2 иако је губио 2:0 после 16 минута игре.

Спектакуларна утакмица виђена је у Торину, у дуелу два клуба који су играли финале Лиге шампиона 1997. године. Борусија из Дортмунда је тад победила 3:1, али је сад прокоцкала два гола предности у надокнади меча и остала без два важна бода. 

После првог полувремена у ком није било голова, у другом их је било чак осам. Карим Адејеми је у 52. минуту довео госте у вођство, а Кенан Јилдиз је прелепим голом изједначио у 63. минуту. Два минута касније Феликс Нмеча враћа вођство Борусији, а онда резервиста Влаховић, који је ушао у 52, поравнава на 2:2 у 67. минуту. Јан Коуто у 74. минуту враћа вођство гостима, а Рами Бенсебаини са пенала у 86. минуту повећава на 4:2. 

Јувентус на крилима Влаховића у дубокој надокнади ипак стиже до бода. Србин је прво после центаршута Пјера Калулуа смањио на 3:4 у 90+4. минуту, да би затим у 90+6. минуту центрирао, а Лојд Кели послао лопту у мрежу за одушевљење малог броја навијача Јувентуса колико их је остало на трибинама јер је већина кренула кући на 2:4. 

Реал је победио Олимпик иако је Тимоти Веа довео клуб из Марсеја у вођство у 22. минуту. Мадриђани су до победе стигли головима Килијана Мбапеа са пенала, у 29. и 81. минуту. Други гол је Реал дао са играчем мање, пошто је Дани Карвахал у 72. минуту добио директан црвени картон.

Азербејџански Карабаг је победио Бенфику у Лисабону иако је већ у 16. минуту губио 2:0. Енцо Барнечеа је дао први гол за "орлове" у 6. минуту, а на 2:0 је повећао најбољи стрелац Бенфике Вангелис Павлидис у 16. минуту. Камило Дуран је асистирао Леандру Андрадеу за 1:1 у 30, а затим и дао нгол за 2:2 у 48. минуту. Олексиј Кашчук је у 86. минуту донео велику победу шампиону Азербејџана.

Аутоголом голмана Виљареала Луиза Жуниора у 4. минуту Тотенхем је освојио три бода на старту Лиге шампиона. 

Лига шампиона, 1. коло: 

Јувентус - Борусија Дортмунд 4:4

Реал - Олимпик Марсеј 2:1

Бенфика - Карабах 2:3

Тотенхем - Виљареал 1:0

ПСВ - Унион Сен Жил 1:3

Атлетик Билбао - Арсенал 0:2

Среда

Славија Праг - Боде/Глимт

Олимпијакос – Пафос

Бајерн – Челси

ПСЖ – Аталанта

Ливерпул - Атлетико Мадрид

Ајакс - Интер 

Четвртак

Копенхаген - Бајер Леверкузен

Клуб Бриж – Монако

Манчестер Сити - Наполи

Ајнтрахт Франкфурт – Галатасарај

Спортинг Лисабон - Каират

