Јуве надокнадио 2:4
ЛУДНИЦА У ТОРИНУ: Влаховић јунак Јувентуса, два гола и асистенција за реми у 96. минуту
Фудбалери Јувентуса одиграли су нерешено 4:4 код куће против Борусије Дортмунд у првом колу Лиге шампиона.
Српски фудбалер Душан Влаховић дао је два гола и асистирао у спектакуларном ремију.
Реал је головима Килијана Мбапеа са пенала после преокрета победио Олимпик из Марсеја резултатом 2:1, док је Карабаг направио огромно изненађење пошто је победио Бенфику 3:2 иако је губио 2:0 после 16 минута игре.
90+4' | ⚽️ | Accorciamo le distanze con Dusan!#JuveBVB [3-4] #UCL pic.twitter.com/Om8X4V7t2H
— JuventusFC (@juventusfc) September 16, 2025
Спектакуларна утакмица виђена је у Торину, у дуелу два клуба који су играли финале Лиге шампиона 1997. године. Борусија из Дортмунда је тад победила 3:1, али је сад прокоцкала два гола предности у надокнади меча и остала без два важна бода.
После првог полувремена у ком није било голова, у другом их је било чак осам. Карим Адејеми је у 52. минуту довео госте у вођство, а Кенан Јилдиз је прелепим голом изједначио у 63. минуту. Два минута касније Феликс Нмеча враћа вођство Борусији, а онда резервиста Влаховић, који је ушао у 52, поравнава на 2:2 у 67. минуту. Јан Коуто у 74. минуту враћа вођство гостима, а Рами Бенсебаини са пенала у 86. минуту повећава на 4:2.
⏱️ Juventus 0-1 Dortmund (52')
⏱️ Juventus 1-1 Dortmund (63')
⏱️ Juventus 1-2 Dortmund (65')
⏱️ Juventus 2-2 Dortmund (68')
⏱️ Juventus 2-3 Dortmund (74')
⏱️ Juventus 2-4 Dortmund (86')
⏱️ Juventus 3-4 Dortmund (90'+4)
⏱️ Juventus 4-4 Dortmund (90'+6)
An EIGHT-goal second-half.
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 16, 2025
Јувентус на крилима Влаховића у дубокој надокнади ипак стиже до бода. Србин је прво после центаршута Пјера Калулуа смањио на 3:4 у 90+4. минуту, да би затим у 90+6. минуту центрирао, а Лојд Кели послао лопту у мрежу за одушевљење малог броја навијача Јувентуса колико их је остало на трибинама јер је већина кренула кући на 2:4.
Реал је победио Олимпик иако је Тимоти Веа довео клуб из Марсеја у вођство у 22. минуту. Мадриђани су до победе стигли головима Килијана Мбапеа са пенала, у 29. и 81. минуту. Други гол је Реал дао са играчем мање, пошто је Дани Карвахал у 72. минуту добио директан црвени картон.
Азербејџански Карабаг је победио Бенфику у Лисабону иако је већ у 16. минуту губио 2:0. Енцо Барнечеа је дао први гол за "орлове" у 6. минуту, а на 2:0 је повећао најбољи стрелац Бенфике Вангелис Павлидис у 16. минуту. Камило Дуран је асистирао Леандру Андрадеу за 1:1 у 30, а затим и дао нгол за 2:2 у 48. минуту. Олексиј Кашчук је у 86. минуту донео велику победу шампиону Азербејџана.
Аутоголом голмана Виљареала Луиза Жуниора у 4. минуту Тотенхем је освојио три бода на старту Лиге шампиона.
Лига шампиона, 1. коло:
Јувентус - Борусија Дортмунд 4:4
Реал - Олимпик Марсеј 2:1
Бенфика - Карабах 2:3
Тотенхем - Виљареал 1:0
ПСВ - Унион Сен Жил 1:3
Атлетик Билбао - Арсенал 0:2
Среда
Славија Праг - Боде/Глимт
Олимпијакос – Пафос
Бајерн – Челси
ПСЖ – Аталанта
Ливерпул - Атлетико Мадрид
Ајакс - Интер
Четвртак
Копенхаген - Бајер Леверкузен
Клуб Бриж – Монако
Манчестер Сити - Наполи
Ајнтрахт Франкфурт – Галатасарај
Спортинг Лисабон - Каират