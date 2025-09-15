Дерби мечеви већ у првом колу
ПОЧИЊЕ ЛИГА ШАМПИОНА: Влаховић предводи малобројне Србе, ПСЖ брани титулу
Утакмицама првог кола у уторак почиње Лига шампиона, а бранилац пехара Пари Сен Жермен ће покушати да се одупре жестокој конкуренцији и сачува круну.
Репрезентативац Србије Душан Влаховић из Јувентуса предводник је малобројних Срба који ће ове сезоне бити део европске елите.
Бранилац титуле ПСЖ добио је изузетно тежак жреб. Француски шампион ће у лигашкој фази играти против Барселоне, Бајерна из Минхена, Аталанте, Бајера из Леверкузена, Тотенхема, лисабонског Спортинга, Њукасла и Атлетик Билбаоа.
Подсећања ради, "свеци" су се лане једва домогли плеј-офа за пласман у осмину финала, да би касније на путу до трофеја у нокаут фази елиминисали Ливерпул и Арсенал и у финалу декласирали Интер победом 5:0.
Главни противкандидати прваку Европе биће шпански гиганти Реал и Барселона, енглески великани Ливерпул, Манчестер Сити и силно појачани Арсенал, као и минхенски Бајерн.
Малобројне Србе у елити предводе Влаховић и Филип Костић из Јувентуса. У Клуб Брижу је Александар Станковић, Лазар Самарџић носи дрес Аталанте, а иако је недавно стигао у Пафос Огњен Мимовић није лиценциран за Лигу шампиона.
Већ прво коло доноси велики број дерби мечева између бивших првака Европе. Реал ће угостити Олимпик из Марсеја, Јувентус ће у репризи финала из 1997. дочекати Борусију из Дортмунда, Бајерн ће у репризи финала из 2012. бити домаћин Челсију, док ће Ајакс играти код куће против Интера кога је савладао у финалу Купа шампиона 1972.
Систем такмичења је исти као лане, учествује 36 клубова, а свако ће играти по четири утакмице код куће и по четири у гостима. Првих осам ће директно у осмину финала, клубови од 9. до 24. места у бараж за осмину финала, док ће преосталих 12 клубова окончати сезону.
Парови првог кола
Уторак
Атлетик Билбао – Арсенал
ПСВ - Унион Сен Жил
Јувентус - Борусија Дортмунд
Реал - Олимпик Марсеј
Бенфика – Карабах
Среда
Олимпијакос – Пафос
Славија Праг - Боде/Глимт
Ајакс – Интер
Бајерн – Челси
Ливерпул - Атлетико Мадрид
ПСЖ – Аталанта
Четвртак
Клуб Бриж – Монако
Копенхаген - Бајер Леверкузен
Ајнтрахт Франкфурт – Галатасарај
Манчестер Сити – Наполи
Њукасл – Барселона
Спортинг Лисабон - Каират