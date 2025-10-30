ВРШАЦ ЗАПОЧЕО ИЗРАДУ ЛАП-а ЗА РОМЕ Мере по стварним потребама људи
Град Вршац започео је процес израде Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња, у оквиру споразума са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО).
Овај документ има за циљ унапређење положаја ромске заједнице на територији града Вршца, кроз планирање и спровођење мера које ће допринети бољем приступу образовању, запошљавању, становању, здравственој и социјалној заштити, партиципацији и дискриминацији у складу са Националном стратегијом за социјално укључивање Рома у Републици Србији.
У оквиру поменутог споразума, потписан је и споразум о изради Оперативног плана за инклузију Рома и Ромкиња за 2025. годину, као и Уговор о кофинансирању активности које ће допринети спровођењу планираних мера и циљева. Локални акциони план важиће три године и представља стратешки документ који ће служити као оквир за спровођење конкретних активности у области социјалног укључивања Рома и Ромкиња. На изради плана Град Вршац сарађује са експертима Сталне конференције градова и општина, који пружају стручну подршку у процесу планирања и израде документа.
Координаторка за ромска питања Алиса Шајн, истакла је да је израда овог плана од великог значаја за унапређење квалитета живота Рома и Ромкиња у Вршцу.
- Овим планом желимо да обезбедимо дугорочна и одржива решења која ће допринети бољој социјалној укључености ромске заједнице. Заједно са СКГО и локалном самоуправом радимо на томе да свака мера буде усмерена ка стварним потребама људи- каже Алиса Шајн.
На овај начин, Град Вршац потврђује своју посвећеност спровођењу инклузивних политика и стварању једнаких могућности за све грађане.