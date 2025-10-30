broken clouds
ВР­ШАЦ ЗА­ПО­ЧЕО ИЗ­РА­ДУ ЛАП-а ЗА РО­МЕ Ме­ре по ствар­ним по­тре­ба­ма љу­ди

30.10.2025. 11:17 11:38
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Град Вршац

Град Вр­шац за­по­чео је про­цес из­ра­де Ло­кал­ног ак­ци­о­ног пла­на за со­ци­јал­но укљу­чи­ва­ње Ро­ма и Ром­ки­ња, у окви­ру спо­ра­зу­ма са Стал­ном кон­фе­рен­ци­јом гра­до­ва и оп­шти­на (СКГО).

Овај до­ку­мент има за циљ уна­пре­ђе­ње по­ло­жа­ја ром­ске за­јед­ни­це на те­ри­то­ри­ји гра­да Вр­шца, кроз пла­ни­ра­ње и спро­во­ђе­ње ме­ра ко­је ће до­при­не­ти бо­љем при­сту­пу обра­зо­ва­њу, за­по­шља­ва­њу, ста­но­ва­њу, здрав­стве­ној и со­ци­јал­ној за­шти­ти, пар­ти­ци­па­ци­ји и дис­кри­ми­на­ци­ји у скла­ду са На­ци­о­нал­ном стра­те­ги­јом за со­ци­јал­но укљу­чи­ва­ње Ро­ма у Ре­пу­бли­ци Ср­би­ји. 

У окви­ру по­ме­ну­тог спо­ра­зу­ма, пот­пи­сан је и спо­ра­зум о из­ра­ди Опе­ра­тив­ног пла­на за ин­клу­зи­ју Ро­ма и Ром­ки­ња за 2025. го­ди­ну, као и Уго­вор о ко­фи­нан­си­ра­њу ак­тив­но­сти ко­је ће до­при­не­ти спро­во­ђе­њу пла­ни­ра­них ме­ра и ци­ље­ва. Ло­кал­ни ак­ци­о­ни план ва­жи­ће три го­ди­не и пред­ста­вља стра­те­шки до­ку­мент ко­ји ће слу­жи­ти као оквир за спро­во­ђе­ње кон­крет­них ак­тив­но­сти у обла­сти со­ци­јал­ног укљу­чи­ва­ња Ро­ма и Ром­ки­ња. На из­ра­ди пла­на Град Вр­шац са­ра­ђу­је са екс­пер­ти­ма Стал­не кон­фе­рен­ци­је гра­до­ва и оп­шти­на, ко­ји пру­жа­ју струч­ну по­др­шку у про­це­су пла­ни­ра­ња и из­ра­де до­ку­мен­та.

Ко­ор­ди­на­тор­ка за ром­ска пи­та­ња Али­са Шајн, ис­та­кла је да је из­ра­да овог пла­на од ве­ли­ког зна­ча­ја за уна­пре­ђе­ње ква­ли­те­та жи­во­та Ро­ма и Ром­ки­ња у Вр­шцу. 

- Овим пла­ном же­ли­мо да обез­бе­ди­мо ду­го­роч­на и одр­жи­ва ре­ше­ња ко­ја ће до­при­не­ти бо­љој со­ци­јал­ној укљу­че­но­сти ром­ске за­јед­ни­це. За­јед­но са СКГО и ло­кал­ном са­мо­у­пра­вом ра­ди­мо на то­ме да сва­ка ме­ра бу­де усме­ре­на ка ствар­ним по­тре­ба­ма љу­ди- ка­же Али­са Шајн.

На овај на­чин, Град Вр­шац по­твр­ђу­је сво­ју по­све­ће­ност спро­во­ђе­њу ин­клу­зив­них по­ли­ти­ка и ства­ра­њу јед­на­ких мо­гућ­но­сти за све гра­ђа­не.

Војводина Банат
