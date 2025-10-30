ОДБОЈКАШИ ВОШЕ ВЕЧЕРАС НА ПРВОМ ГОСТОВАЊУ У СЕЗОНИ: Озбиљан приступ у Нишу
Одбојкаши Војводине играће вечерас (четвртак) од 20 часова против Ниша у гостима у 4. колу Суперлиге Србије (прва два кола су одложена).
Новосађани су сезону у домаћем првенству почели убедљивим тријумфом над Таковом у Спенсу, након славља над истим противником и у Купу Србије код куће, а сада ће дати све од себе да и на првом гостовању дођу до целог плена.
Нишлије су уписале пораз од Карађорђа у Тополи, ком су успеле да узму сет.
– Ниш је добра и искусна екипа и морамо озбиљно да приступимо утакмици и будемо мотивисани, јер другачије тимови играју у гостима и код куће. Тек смо одиграли два дуела ове сезоне и још је рано да прогнозирамо резултате и исходе сусрета. Биће потребно да одиграмо десетак кола да бисмо могли да видимо где смо, а до тада је све одмеравање снага – рекао је шеф стручног штаба Војводине Марко Наранчић.
Новосађани су комплетирали састав на припремама тек пре двадесетак дана, када су се прикључили репрезентативци Стефан Негић и Никола Брборић и појачање Марко Радосављевић. Иза црвено-белих су две победе над Таковом, од 3:2 у Купу Србије и 3:0 у Суперлиги.
– Морамо да радимо још на детаљима у блоку и одбрани, али свакако ће нам бити потребно времена да се уиграмо и дођемо до нашег жељеног нивоа – додао је Наранчић.
Суперлига – 4. коло
Четвртак
Ниш – Војводина (20)
Петак
Таково – Ц. звезда (17)
Јединство (СП) – Спартак (С) (18)
Субота
Дубочица – Карађорђе (18)
12. новембар
ВГСК – Партизан
Мл. радник – Раднички одложено