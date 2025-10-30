broken clouds
17°C
30.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОДБОЈКАШИ ВОШЕ ВЕЧЕРАС НА ПРВОМ ГОСТОВАЊУ У СЕЗОНИ: Озбиљан приступ у Нишу

30.10.2025. 07:42 07:45
Пише:
Кристина Бугарски
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: Дневник/Филип Бакић

Одбојкаши Војводине играће вечерас (четвртак) од 20 часова против Ниша у гостима у 4. колу Суперлиге Србије (прва два кола су одложена).

Новосађани су сезону у домаћем првенству почели убедљивим тријумфом над Таковом у Спенсу, након славља над истим противником и у Купу Србије код куће, а сада ће дати све од себе да и на првом гостовању дођу до целог плена. 

Нишлије су уписале пораз од Карађорђа у Тополи, ком су успеле да узму сет. 

– Ниш је добра и искусна екипа и морамо озбиљно да приступимо утакмици и будемо мотивисани, јер другачије тимови играју у гостима и код куће. Тек смо одиграли два дуела ове сезоне и још је рано да прогнозирамо резултате и исходе сусрета. Биће потребно да одиграмо десетак кола да бисмо могли да видимо где смо, а до тада је све одмеравање снага – рекао је шеф стручног штаба Војводине Марко Наранчић. 

Новосађани су комплетирали састав на припремама тек пре двадесетак дана, када су се прикључили репрезентативци Стефан Негић и Никола Брборић и појачање Марко Радосављевић. Иза црвено-белих су две победе над Таковом, од 3:2 у Купу Србије и 3:0 у Суперлиги.  

– Морамо да радимо још на детаљима у блоку и одбрани, али свакако ће нам бити потребно времена да се уиграмо и дођемо до нашег жељеног нивоа – додао је Наранчић. 

Суперлига – 4. коло 

Четвртак

Ниш – Војводина (20) 

Петак

Таково – Ц. звезда (17) 

Јединство (СП) – Спартак (С) (18) 

Субота

Дубочица – Карађорђе (18) 

12. новембар 

ВГСК – Партизан

Мл. радник – Раднички одложено 

Пласман обезедио Sofascore
Вошин кутак ок војводина суперлига у одбојци
Извор:
Дневник
Пише:
Кристина Бугарски
Спорт Одбојка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НИКОЛА БРБОРИЋ ОДЛИЧАН НА ДЕБИЈУ У ПРВОМ ТИМУ ВОЈВОДИНЕ: Ишчекивању дошао крај
спорт

НИКОЛА БРБОРИЋ ОДЛИЧАН НА ДЕБИЈУ У ПРВОМ ТИМУ ВОЈВОДИНЕ: Ишчекивању дошао крај

27.10.2025. 14:16 14:20
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОДБОЈКАШИ ВОЈВОДИНЕ ПОБЕДОМ СТАРТОВАЛИ У СУПЕРЛИГИ: Новосађани убедљиви, Таково лак плен
спорт

ОДБОЈКАШИ ВОЈВОДИНЕ ПОБЕДОМ СТАРТОВАЛИ У СУПЕРЛИГИ: Новосађани убедљиви, Таково лак плен

25.10.2025. 19:19 19:27
Волим
0
Коментар
0
Сачувај