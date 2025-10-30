overcast clouds
БЕЧЕЈЦИ У СУБОТУ ГОСТУЈУ У БАЈШИ: Нада последња умире

30.10.2025. 13:50 13:52
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Власта Јанков
Očekuje se da ponovo proradi golgeter Stefan Janković
Фото: Очекује се да поново проради голгетар Бечејаца Стефан Јанковић, фото: В. Јанков

Три пораза у првенственом каравану и један у купу, уз једну победу против последњепласиране Сутјеске је октобарски биланс Бечејаца у Војвођанској лиги Север.

Скроман, да скромнији не може бити. Нови новембарски лист окрећу у суботу у Бајши. Хоће ли, бар, мало бити берићетнији.

- Ово је лига где свако свакога може да победи. Нијансе одлучују, често и спортска срећа. Нама, искрен да будем, највише проблема задају повреде. Поправи ли се ситуација у том сегменту, верујем да ће бити и бољих резултата. Ко победи у гостима и повеже победу код куће, одмах напрви искорак на табели. Очекујем да и ми то урадимо. Можда већ у новембарском циклусу. Првенство је, свакако, дуго и предстоји нам борба за опстанак. Неће бити лако, али може све да се окрене у нашу корист, јер до сада нисмо били миљеници фортуне, искрен је тренер Бечејаца Лазар Дабижљевић.

Неће тренер Дабижљевић ни у Бајши моћи да рачуна на жељени састав због повреда неколицине играча, а неки ће играти ровити. То не охрабрује, али се верује да ће они који истрче на терен дрес натопити знојем. Још да им концентрација пред оба гола буде добра, ето прилике за добар резултат у шта се, свакако, убраја и освајање бода. Уосталом, нада последња умире.

В. Јанков

