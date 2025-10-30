Сахране за петак, 31. октобар
30.10.2025. 14:33 14:36
Коментари (0)
На Градском гробљу у Новом Саду у петак ће бити сахрањени:
Иван Антона Ладишић (1967) – испраћај - у 09.45
Марија Петра Кормањош (1942) – испраћај - у 10.30
Слађана Милуна Кепић (1967) – испраћај - у 11.15
Боривој Илије Бајић (1932) у 12.00
Саније Реџепа Глогај (1948) у 12.45
Бегеч Станика Љубомира Јаношевић (1944) у 11.00
Католичко гробље, Нови Сад
Мариа Иштвана Бек (1957) у 13.00
Централно гробље, Футог
Нада Милана Роксандић (1953) у 13.00
Гробље Нови Мајур, Петроварадин
Анто Пашко Панџа (1937) у 13.00