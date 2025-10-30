overcast clouds
Сахране за петак, 31. октобар

30.10.2025. 14:33
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Дневник

На Градском гробљу у Новом Саду у петак ће бити сахрањени:

Иван Антона Ладишић (1967) – испраћај - у 09.45

Марија Петра Кормањош (1942) – испраћај - у 10.30

Слађана Милуна Кепић (1967) – испраћај - у 11.15

Боривој Илије Бајић (1932) у 12.00

Саније Реџепа Глогај (1948) у 12.45

Бегеч Станика Љубомира Јаношевић (1944) у 11.00

Католичко гробље, Нови Сад

Мариа Иштвана Бек (1957) у 13.00

Централно гробље, Футог

Нада Милана Роксандић (1953) у 13.00

Гробље Нови Мајур, Петроварадин

Анто Пашко Панџа (1937) у 13.00

Нови Сад
