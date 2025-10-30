САРАДЊА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И КАЈАК-КАНУ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ: Предстоји уређење језера Тиквара Тагови
Председница Покрајинске владе Маја Гојковић примила је делегацију Кајак-кану савеза Војводине, коју је предводио председник Симо Болтић.
Тема састанка било је унапређење услова за развој кајакашког спорта у Војводини и Србији, а посебна пажња посвећена је уређењу језера Тиквара у Бачкој Паланци, једној од најзначајнијих кајакашких база у Србији где се налази и Кајак-кану клуб „Таркетт“.
Председница Гojковић истакла је значај кајакашког спорта за афирмацију на међународној сцени, наглашавајући да је Покрајинска влада посвећена подршци врхунским спортистима и стварању бољих услова за тренинге и такмичења.
На предлог председнице Гојковић, договорено је да се убрза сарадња између Савеза, локалних и покрајинских институција у циљу предузимања конкретних корака за унапређење кајакашког спорта у Војводини. На овај начин, заједничким ангажовањем, приступиће се ефикаснијем решавању инфраструктурних изазова, пре свега проблема измуљавања и ниског водостаја језера Тиквара, који тренутно отежавају одржавање такмичења.
Састанку су присуствовали и покрајински секретар за спорт и омладину Дане Баста, председник Општине Бачка Паланка Бранислав Шушница, директор Спортско-рекреативног центра „Тиквара“ Милан Козомора, директор Водопривредног предузећа „Дунав“ Ферид Чојо и директор ЈВП „Воде Војводине“ Игор Колаковић.