30.10.2025.
ПРВА ИЗЈАВА НИКА КАЛАТЕСА ПО ДОЛАСКУ У ПАРТИЗАН: Осећам се одлично, одбрана ће бити кључна против Барселоне

30.10.2025. 14:03
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
kalates1
Фото: Printscreen/youtube/Euroleague Basketball

Кошаркаш Партизана Ник Калатес изјавио је пред утакмицу осмог кола Евролиге да се осећа одлично и додао да ће одбрана бити кључна на утакмици против Барселоне.

Кошаркаши Партизана дочекаће сутра од 20.30 часова Барселону у Београдској арени. Калатес је у среду потписао уговор са Партизаном, а данас је са екипом одрадио први тренинг.

"Осећам се одлично. Треба мало времена да се привикнем да играм са момцима, али су врло гостопримљиви. Узбуђен сам што сам овде", рекао је Калатес, пренео је клуб.

Он је навео да Барселона има много добрих играча.

"Кључна ће бити одбрана и ако успемо да одиграмо добру одбрану можемо да дођемо до контранапада", изјавио је Калатес.

Кошаркаш Партизана Бруно Фернандо рекао је да ће бити важно да "црно-бели" одиграју добро у раној фази меча.

"Биће тешка утакмица, Барселона је добар противник. Морамо да их лимитирамо у 'пост ап' ситуацијама, у томе су једни од најбољих у Евролиги. Треба да одиграмо на најбољем нивоу", поручио је Фернандо.

Он је навео да једва чека да заигра у Београдској арени и пред навијачима Партизана.

"Осећам се добро, узбуђен сам. Једва чекам да дам све од себе на оба краја паркета и да дођемо до победе", навео је кошаркаш "црно-белих".

Партизан се налази на 15. месту на табели Евролиге са три победе и четири пораза, док је Барселона на деветој позицији са учинком 4-3.

кк партизан евролига евролига у кошарци
Спорт Кошарка
