(УЖИВО) ВОЈВОДИНА ДОЧЕКУЈЕ ЦРВЕНУ ЗВЕЗДУ: Дерби на „Карађорђу“, Новосађани за наставак победничког низа

САСТАВИ

ВОЈВОДИНА (4-2-3-1): Росић – Л. Николић, Синченџе, Тањга, Букинац - Петровић, Кокановић - Видосављевић, Мустафа, Ранђеловић - Вукановић.

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (4-2-3-1): Матеус - Сеол, Родригао, Лековић, Тикнизијан - Крунић, Елшник - Костов, Хандел, Иванић - Катаи.

У дербију домаћег првенства Новосађани ће се потрудити да наставе са победама, у добром су ритму и у форми и имају право да очекују повољан резултат.

Трећепласирана на табели, Војводина ће снаге одмерити са лидером и актуелним шампионом државе. Иза себе „Стара дама“ има две убедљиве победе од 4:1, док су Београђани у претходном колу кикснули у Нишу против Радничког када су уписали први реми у сезони, након 10 узастопних тријумфа.