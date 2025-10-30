(УЖИВО) ВОЈВОДИНА ДОЧЕКУЈЕ ЦРВЕНУ ЗВЕЗДУ: Дерби на „Карађорђу“, Новосађани за наставак победничког низа
Фудбалери Војводине од 18 часова дочекују Црвену звезду у заосталом, 3. колу Суперлиге Србије.
САСТАВИ
ВОЈВОДИНА (4-2-3-1): Росић – Л. Николић, Синченџе, Тањга, Букинац - Петровић, Кокановић - Видосављевић, Мустафа, Ранђеловић - Вукановић.
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (4-2-3-1): Матеус - Сеол, Родригао, Лековић, Тикнизијан - Крунић, Елшник - Костов, Хандел, Иванић - Катаи.
У дербију домаћег првенства Новосађани ће се потрудити да наставе са победама, у добром су ритму и у форми и имају право да очекују повољан резултат.
Трећепласирана на табели, Војводина ће снаге одмерити са лидером и актуелним шампионом државе. Иза себе „Стара дама“ има две убедљиве победе од 4:1, док су Београђани у претходном колу кикснули у Нишу против Радничког када су уписали први реми у сезони, након 10 узастопних тријумфа.
Звезда и Војводина играле су до сада укупно 217 пута. Војводина је славила у 40 утакмица, Звезда на 126 дуела, а нерешен резултат је био у 51 сусрету. Последњи меч ова два тима је одигран претходне сезоне у финалу Купа Србије, када су београдски црвено-бели тријумфовали резултатом 3:0.