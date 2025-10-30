ВОЈВОДИНА ПОСЛЕ ПРЕОКРЕТА САВЛАДАЛА ЦРВЕНУ ЗВЕЗДУ: Новосађани напокон срушили проклетство (ФОТО, ВИДЕО)
Фудбалери Војводине су после преокрета на свом "Карађорђу" савладали Црвену звезду са 3:2 у одложеној утакмици 3. кола Суперлиге Србије.
По изузетно пријатној, правој јесењој вечери, на „Карађорђу“ је створена лепа атмосфера, а око 7.000 гледалаца дошло је да испрати традиционални дерби између Војводине и Црвене звезде. Сваки од тимова црвено-белих боја, додуше Београђани су наступили у тамноплавој гарнитури, имао је свој план како да дође до жељеног славља.
Нешто боље сусрет су отворили гости, за које је, већ у 4. минуту, судија Павле Илић досудио најстрожу казну, након што је, наводно, лопта неког из дефанзивног блока Старе даме погодила у руку. Ипак, након погледаног снимка на интервенцију из ВАР собе, арбитар из Крагујевца преиначио је одлуку и сусрет је настављен.
Већ у 7. минуту, после додавања Ибрахима Мустафе, у прилици се нашао Милутин Видосављевић, који је шутирао са 16 метара, али право у добро постављеног голмана Матеуса. У 11. минуту севнула је контра Војводине, лопта је стигла до Кокановића који је нанишанио даљи угао, али се чувар мреже Звезде добро поставио и лако зауставио нови ударац ка свом голу.
Тим из српске престонице јесте нешто чешће имао лопту у ногама, креирајући акције, пре свега, по левој страни, али праву прилику није успевао да створи, иако су његови играчи настојали да угрозе гол који је бранио репрезентативац Драган Росић. У шпицу напада налазио се Ачелсандар Катаи, на којег су дефанзивци Војводине будно мотрили, па су еветуалног екзекутора ученици тренера Владана Милојевића морали да траже у неком другом.
Тек у 21. минуту у сјајној прилици нашао се управо Катаи, чији ударац с десетак метара је Росић сјајно зауставио, а на поново убаену лопту пред гол, лоше је реагова Хандел, иако је могао да бира где да шутира. Од свега, лопта му је прошла кроз ноге и шанса је пропала. Наставио је гост с притиском и, иако се то Мирославу Тањги ни најмање није свиђало, Звезда је господарила средином терена.
Тек у 29. минуту, после кикса једног одбрамебног играча Црвене звезде, чини се да је то био Родригао, изненада се у шанси нашао Алекса Вукановић, али је лопта, утисак је, и њега изненадила, па су Београђани успели да избаце лопту у корнер. На другој страни, сјајно је, после центаршута, скочио баш Родигригао, али је његов снажан ударац главом зауставила пречка.
Играо се са живцима навијача Колинс Сичемџе у 34. минуту, на крају је и изгубио лопту, али је, срећом по домаћина, голман Росић поново био на висини задатка. Нејасно је због чега Кенијац, већ по ко зна који пут, чини неопростиве грешке, индолентно се понаша када износи лопту, па ће Тањга и његови сарадници поново морати да га упозоре да иза леђа нема никога и да такве грешке могу да буду скупо плаћене.
Углавном, шампион је имао много више од игре у том периоду, док Стара дама није успевала дуже да држи лопту, ослањајући се на дуге лопте усмерене ка бочним нападачима. Оне су, по неписаном правилу, постајале лак плен Звездиног одбрамбеног бедема и било је јасно да ће Новосађани морати да покушају нешто друго, уколико желе да озбиљније поново запрете Матеусу.
Плод добре игре, Звезда је убрала најпре у 42. минуте, када је Катаи сјајно матрао одбрану и голмана Росића, а онда и шест минута доцније, када је исто учинио и други некадашњи фудбалер Војводине Мирко Иванић, па је заслужено на велики одмор отишла с лепом предношћу од два гола, док је Мирославу Тањги преостало да нешто покуша да промени у игри свог тима, што је био изузетрно тежак задатак.
Нису тренери ништа мењали на почетку наставка, иако су домаћи навијачи веровали да ће, пре свега, то учинити тренер Војводине. Било како било, тим из Београда наставио је да игра онако како је то чинио и у прбих 45 минута, док се састав из Српске Атине повукао на своју половину, настављујући да тражи простор за неки контранапад.
И заиста, у 51. минуту, Војводина је успела да смањи вођство гостију и тај гол Ибрахима Мустафе пробудио је наду да домаћин може да учини нешто више. Поверовали су у то и навијачи Новосађана, па нас је, извесно, очекивао веома занимљив наставак сусрета. Присталице оба клуба имале су у тим тренуцима свој „шоу“ и виду коришћења пиротехнике, па је сусрет у неколико наврата био прекидан.
Приметна је била неупоредиво већа жеља момака у црвено-белим дресовима, предњачили су у томе Кокановић и Ранђеловић, а улазак у игру Џона Мерија додатно испунио вером присталице домаће екипе да не постоје немогуће ствари. У 75. минуту Мери је покушао да лобује Матеуса, што је пропраћено аплаузом с трибина, иако је ударац био прилично непрецизан. Минут касније шутирао је и Његош Петровић, с истим епилогом. Ипак, изједначујући гол Ранђеловића, на извстан пас Стефана Букинца, причу је вратио на почетак, па је остало да видимо ко је сачувао више свежине за финиш сусрета.
Када је резервиста Милан Коларевић, у другом минуте наставка, по трећи пут савладао Матеуса, било је јасно да ће Новосађани успети да сруше проклетство дуго више од деценије и напокон савладају Црвену звезду. Јесу Београђани у финишу чинили све не би ли некако стигли до изједначења, није им то пошло за ногом, па је славље на “Карађорђу” могло да почне.
Војводина – Црвена звезда 3:2 (0:2)
НОВИ САД: Стадион „Карађорђе“, судија: Павле Илић (Крагујевац). Стрелци: Мустафа у 51, Ранђеловић у 77 и Коларевић у 90+2. за Војводину, а Катаи у 42. и Иванић у 45+3. минуту за Црвену звезду.. Жути картони: Видосављевић, Букинац, Коларевић, Сиченџе, Кокановић (Војводина), Тикнизјан (Црвена звезда).
ВОЈВОДИНА: Росић 7,5, Л. Николић 6,5, Тањга 6,5 (Барос 7), Сиченџе 7, Букинац 7, Петровић 7 (Савићевић - ), Кокановић 8, Мустафа 7 (Коаревић 7), Видосављевић 6,5 (Полетановић 7), Ранђеловић 7,5, Вукановић 6 (Мери 7).
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Матеус 6.5, Сеол 7, Родригао 6, Лековић 6,5, Тикнизјан 6, Елшник 6,5 (Радоњић -), Крунић 6,5, Костов 6, Хандел 7, Иванић 7, Катаи 7 (Баџо -).
А. Предојевић