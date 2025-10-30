overcast clouds
КОЛАРЕВИЋ О ПОБЕДОНОСНОМ ГОЛУ: Осећај је... све је то плански, искористио сам шансу

30.10.2025. 21:43 22:46
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: ФК Војводина

Милан Коларевић донео је фудбалерима Војводине тријумф у дербију с Црвеном звездом у Суперлиги Србије.

Наком изједначења на 2:2 пошто је губила 0:2, Војводина је победила голом и то каквим младог Коларевића у другом минуту надокнаде, у финишу утакмице. У игру је ушао у 77. минуту. 

– Осећај је....сав сам се најежио. Остао сам без речи. Све је то плански, стручни штаб и тренер су испланирали да ја уђем у игру....као да су знали. Радио сам напорно, чекао своју шансу и искористио је – рекао је Коларевић за друштвене мреже клуба. 

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
