(ВИДЕО) ЗВЕЗДА РУШИ СВЕ ПРЕД СОБОМ: Избегла драму против „Поноса Израела“ пред 700 Делија у Београду
Кошаркаши Црвене звезде победили су Макаби 99:92 (33:26, 25:22, 19:23, 22:21) у 8. колу Евролиге одиграном у хали „Александар Николић“ у Београду.
Црвено-бели су као гости „Поносу Израела“ избегли на крају већу драму у завршници и уписали су шести тријумф заредом у најјачем европског клупском такмичењу.
Пред готово празним трибинама, јер је Макаби домаћин и изашао је у сусрет црвено-белима, па им је уступио 700 улазница, београдски клуб је наставио победнички низ.
Било је неизвесно на мање од три минута до краја када је Макаби стигао на само поен заостатка (88:89), али је у најважнијим тренуцима бриљирао Звездин центар Изунду.
На крају, Добрић је у последњем минуту погодио важну тројку, црвено-бели су се „одлепили“ и дошли до тријумфа.
Коди Милер-Мекинтајер је предводио Звезду ка победи са 23 поена, 12 асистенција и четири скока. Чима Монеке је дао 16 поена, Ебука Изунду 15, а Донатас Мотејунас 11. Никола Калинић и Сами Оџелеј су дали по девет поена.
За Црвену звезду је дебитовао Џаред Батлер, али се није уписао у стрелце за нешто више од два минута на паркету.
Џејлен Хорд је дао 20 поена за Макаби, Лони Вокер 18, Ошеј Брисет 12, а Роман Соркин 11.
У наредном колу, следеће недеље, Звезда дочекује Панатинаикос.