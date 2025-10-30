overcast clouds
ИМАЛИ СМО ВЕЛИКО СРЦЕ: Саша Обрадовић задовољан победом „у гостима"

30.10.2025. 22:40
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
спорт
Фото: АБА лига ј.т.д./Драгана Стјепановић

Кошаркаши Црвене звезде победили су Макаби 99:92 у 8. колу Евролиге.

Макаби из Тел Авива, није домаћин у Израелу, па је сада то био у Београду у хали „Александар Николић“. 

Кључно је било наше велико срце. Нисмо радили онако како смо хтели. Тешке су околности. Нисмо имали ни довољно времена да укључимо новог играча. Многи су повређени, Нвора није играо. Имали смо све те ситне, али велике ствари. Имали смо велико срце рекао је Обрадовић.

На питање да ли је задовољан је одговорио: 

Тријумф је тријумф. Ово ће се рачунати као победа у гостима, томе се посебно радујемо

 

Б92

кк црвена звезда евролига саша обрадовић
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
