БАТЛЕР ДЕБИТУЈЕ ЗА ЗВЕЗДУ: Обрадовић открио кључ за тријумф над Макабијем у Београду
Кошаркаши Црвене звезде гостоваће у четвртак од 20.05 часова екипи Макабија у дворани „Александар Николић“ у Београду у Евролиги.
Тренер кошаркаша Црвене звезде Саша Обрадовић је на претходном мечу у Евролиги против Асвела одморио поједине играче.
– Имамо дугу сезону и морамо да се навикавамо на мању минтажу, као и на продуктивност у мањем периоду. То је начин да задржиш екипу спремном. Они који су на клупи да имају улогу и важност. Сигурно је теже и за противнички скаут. Важно је имати баланс како би фактор изненађења могао да делује – рекао је Обрадовић на конференцији за медије.
Ново појачање Звезде Џеред Батлер биће у екипи на дуелу са Макабијем.
– Треба видети колико играч може да прихвати информација у овом тренутку. Не треба претеривати, већ играти што једноставније. Наш напад би требало да буде флуиднији, да се боље користе мис-мечеви. Ту смо мало спорији, али временом ће доћи. Ипак је нова екипа са новим играчима. Треба имати стрпљења – рекао је Обрадовић и додао да Батлера види на позицијама један и два.
– Батлер је и једно и друго. Он је очигледно и добар шутер, и сјајан са лоптом – навео је тренер Звезде.
Црвено-бели су у досадашњем делу сезоне забележили пет победа и два пораза, док Макаби има скор 2/5.
– Не видим да су лоше играли, нити је позиција на табели реална. Задивљујуће су их је победио Олимпијакс. Онда су добили Реал Мадрид, а Панатинаикос замало. То је екипа која зна да игра колективно. Играчи се разумеју и зато је заједништво велико. И они ће временом да буду још бољи. Ми у специфичној ситуацији и знамо шта значи победа на страни. Колико то значило, ово би била велика победа на страни. Чека се интеграција играча. Све то може да нас поремети. Добро је да анализирамо не тако добре утакмице, иако ни не треба да буду перфектне – рекао је Обрадовић.
На питање шта је још поред одбране и енергије важно за успех, Обрадовић је одговорио:
– Одбрана и енергија. Баш то, није то велика филозофија. Сада је битно како да убедиш играче и да разумеју. Неће бити увек на највећем нивоу, поготово због броја утакмица. Битно је да се препознаје важност ангажованост. Мени импонује утакмица са Мегом, где смо препознали начин како треба да играмо – навео је Обрадовић.
Тренер Звезде је рекао да је Џордан Нвора неизвестан за дуел са Макабијем.
– Нвора је под знаком питања. Чекам сваки дан информацију – закључио је Обрадовић.