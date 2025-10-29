clear sky
13°C
29.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

”ХВАЛА, ПИТЕР И СРЕЋНО” Црвено-бели раскинули уговор са нигеријским фудбалером

29.10.2025. 18:28 18:30
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
FK Crvena Zvezda/Nikola Mitić
Фото: FK Crvena Zvezda/Nikola Mitić

БЕОГРАД: Фудбалски клуб Црвена звезда саопштио је вечерас да је споразумно раскинуо сарадњу са нигеријским фудбалером Питером Олањинком, уз обострано разумевање и уважавање.

Како се наводи на сајту Звезде, Олањинка је изразио жељу да потражи нови изазов у својој каријери, а клуб му је изашао у сусрет, уз захвалност за професионалан однос, посвећеност и допринос који је дао у претходном периоду.

"Црвена звезда захваљује Олањинки на свему што је учинио у црвено-белом дресу и жели му пуно успеха, здравља и среће у наставку каријере.

Хвала, Питер и срећно", саопштила је Црвена звезда.

Олањика (29) је био члан Звезде од 2023. године, а на 65 утакмица у свим такмичењима забележио је 15 голова и 10 асистенција.

 

фк црвена звезда
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај