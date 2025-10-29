”ХВАЛА, ПИТЕР И СРЕЋНО” Црвено-бели раскинули уговор са нигеријским фудбалером
29.10.2025.
БЕОГРАД: Фудбалски клуб Црвена звезда саопштио је вечерас да је споразумно раскинуо сарадњу са нигеријским фудбалером Питером Олањинком, уз обострано разумевање и уважавање.
Како се наводи на сајту Звезде, Олањинка је изразио жељу да потражи нови изазов у својој каријери, а клуб му је изашао у сусрет, уз захвалност за професионалан однос, посвећеност и допринос који је дао у претходном периоду.
"Црвена звезда захваљује Олањинки на свему што је учинио у црвено-белом дресу и жели му пуно успеха, здравља и среће у наставку каријере.
Хвала, Питер и срећно", саопштила је Црвена звезда.
Олањика (29) је био члан Звезде од 2023. године, а на 65 утакмица у свим такмичењима забележио је 15 голова и 10 асистенција.