clear sky
13°C
29.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРИХОД ОД ВЕЧИТОГ ДЕРБИЈА ЏУДО КЛУБУ ПАРТИЗАН - Гест футсалера црно-белих: Позив навијачима да допринесу акцији

29.10.2025. 16:28 16:31
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Партизан

Футсал клуб Партизан саопштио је да ће сав приход од продаје улазница за предстојећи вечити дерби против КМФ Црвена звезда бити дониран Џудо клубу Партизан.

Јутрос око пола четири на ауто-путу Београд - Нови Сад догодила се саобраћајна несрећа у којој је живот изгубио шеснаестогодишњи џудиста Партизана, док је више деце повређено. Несрећа се догодила када је комби, који је превозио младе џудисте Партизана, после наплатне рампе слетео са пута, пробио ограду и упао у канал. 

У возилу се налазило осморо малолетних путника узраста од 13 до 16 година, који су чланови џудо клуба "Партизан" из Београда и враћали су се са међународног спортског кампа и такмичења у Азербејџану.

Утакмица између Футсал клуба Партизан и КМФ Црвена звезда биће одиграна у недељу, 2. новембра у СЦ Вождовац на Бањици.

– Поред тога, клуб ће додатно уплатити 100.000 динара директне помоћи, у знак солидарности и подршке након трагичне саобраћајне несреће у којој је страдало дете из Џудо клуба Партизан, док је више чланова повређено. Овим гестом желимо да покажемо да је Партизан једна породица - заједница у којој су саосећање, јединство и подршка у тешким тренуцима изнад свега – наводи се у саопштењу Футсал клуба Партизан.

У саопштењу се наводи да ће продаја улазница бити у петак и суботу од 10 до 17 часова, као и у недељу од 10 до 15 сати на благајна стадиона Партизана, као и онлајн сајту Тикетлајн.

– Позивамо све навијаче да дођу, подрже наше играче и заједнички допринесу акцији посвећеној сећању на младог спортисту и подршци његовим друговима и породици – закључује се у саопштењу Футсал клуба Партизан.

фудбал џудо футсал
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) ОГЛАСИО СЕ ТРЕНЕР ЏУДО КЛУБА ПАРТИЗАН НЕБОЈША МАНДИЋ Ево шта је имао да каже након саобраћајне несреће у којој је живот изгубио млади џудиста
комбо

(ВИДЕО) ОГЛАСИО СЕ ТРЕНЕР ЏУДО КЛУБА ПАРТИЗАН НЕБОЈША МАНДИЋ Ево шта је имао да каже након саобраћајне несреће у којој је живот изгубио млади џудиста

29.10.2025. 10:33 11:07
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) ДНЕВНИК САЗНАЈЕ: Ево у каквом су стању млади џудисти који су повређени у несрећи код Новог Сада ОВО СУ НАЈНОВИЈИ ДЕТАЉИ
1

(ВИДЕО) ДНЕВНИК САЗНАЈЕ: Ево у каквом су стању млади џудисти који су повређени у несрећи код Новог Сада ОВО СУ НАЈНОВИЈИ ДЕТАЉИ

29.10.2025. 08:30 09:32
Волим
0
Коментар
0
Сачувај