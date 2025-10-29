ПРИХОД ОД ВЕЧИТОГ ДЕРБИЈА ЏУДО КЛУБУ ПАРТИЗАН - Гест футсалера црно-белих: Позив навијачима да допринесу акцији
Футсал клуб Партизан саопштио је да ће сав приход од продаје улазница за предстојећи вечити дерби против КМФ Црвена звезда бити дониран Џудо клубу Партизан.
Јутрос око пола четири на ауто-путу Београд - Нови Сад догодила се саобраћајна несрећа у којој је живот изгубио шеснаестогодишњи џудиста Партизана, док је више деце повређено. Несрећа се догодила када је комби, који је превозио младе џудисте Партизана, после наплатне рампе слетео са пута, пробио ограду и упао у канал.
У возилу се налазило осморо малолетних путника узраста од 13 до 16 година, који су чланови џудо клуба "Партизан" из Београда и враћали су се са међународног спортског кампа и такмичења у Азербејџану.
Утакмица између Футсал клуба Партизан и КМФ Црвена звезда биће одиграна у недељу, 2. новембра у СЦ Вождовац на Бањици.
– Поред тога, клуб ће додатно уплатити 100.000 динара директне помоћи, у знак солидарности и подршке након трагичне саобраћајне несреће у којој је страдало дете из Џудо клуба Партизан, док је више чланова повређено. Овим гестом желимо да покажемо да је Партизан једна породица - заједница у којој су саосећање, јединство и подршка у тешким тренуцима изнад свега – наводи се у саопштењу Футсал клуба Партизан.
У саопштењу се наводи да ће продаја улазница бити у петак и суботу од 10 до 17 часова, као и у недељу од 10 до 15 сати на благајна стадиона Партизана, као и онлајн сајту Тикетлајн.
– Позивамо све навијаче да дођу, подрже наше играче и заједнички допринесу акцији посвећеној сећању на младог спортисту и подршци његовим друговима и породици – закључује се у саопштењу Футсал клуба Партизан.