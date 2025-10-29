(ВИДЕО) ОГЛАСИО СЕ ТРЕНЕР ЏУДО КЛУБА ПАРТИЗАН НЕБОЈША МАНДИЋ Ево шта је имао да каже након саобраћајне несреће у којој је живот изгубио млади џудиста
Небојша Мандић, један од тренера у Џудо клубу Партизан из Београда и председник Скупштине клуба огласио се поводом несреће која се јутрос догодила код Новог Сада у којој је живот изгубио један дечак.
-Наши такмичари су били на Међународном кампу у Азербејџану. У четвртак смо отишли тамо. Веза је била Београд-Будимпешта-Баку. Враћали смо се јутрос са два комбија. Нажалост, један од тих комбија је у околини Новог Сада слетео са пута. Један наш такмичар је, нажалост, смртно страдао, не знам шта да вам кажем - рекао је видно утучен Мандић.
Како Дневник незванично сазнаје, комби који је слетео са пута купљен је пре пар месеци. Екипа Партизана је, незванично сазнајемо, од Бакуа до Будимпеште стигла авионом, где су их чекала два комбија.
Подсетимо, на државном путу првог А реда, у правцу Нови Сад - Београд, јутрос око 03.47 часова дошло је до саобраћајне незгоде у којој је једна особа погинула, а више особа је повређено.
Према досадашњим информацијама МУП-а, из за сада неутврђених разлога дошло је до превртања комби возила марке „опел виваро“, београдских регистарских ознака, којим је управљао С. С. (1982).
Како Дневник сазнаје деца која су јутрос страдала на аутопуту Нови Сад- Београд у 4.30 часова довезена су на Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине у 4.30 часова.
