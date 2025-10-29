clear sky
(ВИДЕО) ОГЛАСИО СЕ МУП ПОВОДОМ СТРАШНЕ НЕСРЕЋЕ НА АУТОПУТУ КОД НОВОГ САДА Џудисти Партизана од 13 до 16 година враћали се с такмичења у Азербејџану

29.10.2025. 08:19
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
1
Фото: Canva/ Ilustracija

На државном путу првог А реда, у правцу Нови Сад - Београд, јутрос око 03.47 часова дошло је до саобраћајне незгоде у којој је једна особа погинула, а више особа је повређено.

Према досадашњим информацијама, из за сада неутврђених разлога дошло је до превртања комби возила марке „опел виваро“, београдских регистарских ознака, којим је управљао С. С. (1982).

У возилу се налазило осморо малолетних путника узраста од 13 до 16 година, који су чланови џудо клуба „Партизан“ из Београда и враћали су се са међународног спортског кампа и такмичења у Азербејџану.

Један малолетни путник, стар 16 година, преминуо је на лицу места, док је осам особа, међу којима и возач, са повредама различитог степена, превезено у Клинички центар Војводине у Новом Саду.

Алкотестирањем је утврђено да возач комбија није био под дејством алкохола. На месту догађаја увиђај је у току, по налогу надлежног јавног тужиоца., саопштио је МУП.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

несрећа
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
