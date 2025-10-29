scattered clouds
СОМБОРСКА ЛИГА Минимална победа Брестовчана против Црвенке

29.10.2025. 10:49 10:53
Пише:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

БСК - Црвенка 1:0 (1:0)

БАЧКИ БРЕСТОВАЦ: Стадион БСК-а, гледалаца 70, судија: Ђурђевић (Сомбор), стрелац: Лазић у 36. минуту. Жути картони: Див-љак, Модић, Павловић (БСК), Максимовић, Суботић (Црвенка).

БСК: Кронић 7,5, Станић 7, Модић 6,5, Бједов 7, Милошевић 7 (Дулић 7), Симић 7,5, Лазић 7,5, Кораћ 7, Вукадиновић 6,5 (Ђурђевић), Дивљак 7, Ћурћија (Павловић 7,5).

ЦРВЕНКА: Марковић 7, Радмановић 6,5, Бабић 7, Зорај 6, Тодоровић 6 (Трифуновић), Бакић 6,5 (Опачић), Мишковић 6,5, Суботић 7, Бошковић 6,5, Максимовић 6,5, Адамовић 6,5.

Домаћин је био бољи и први део решио је у своју корист лепим голом Лазића у 36. минуту, кога је идеално послужио Симић. Екипа БСК-а промашила је још три прилике.

У наставку, гости су кренули агресивно и у два наврата запретили, али је Кронић био сигуран. Павловић је уласком унео живост у редове домаћих, створио је две идеалне прилике, али саиграчи их нису искористили. 

А. Чичић



Резултати и Пласман

Резултати
Раднички – Младост 5:4
БСК – Црвенка 1:0
Раванград 2018 – ЖАК 0:1
Кривањ – Русин 1:3
Крила Карјине – Динамо 1923 0:0
Славија – Борац 46 0:1
ЧСК Пивара – Полет 0:1
Кордун – Липар 0:0
Пласман
Поз Клуб Ут П Н И ГР Б
1 ЖАК 11 9 2 0 28:4 29
2 Динамо 11 8 3 0 31:8 27
3 БСК 11 7 1 3 20:13 22
4 ЧСК Пив. 11 7 0 4 13:9 21
5 Русин 11 5 5 1 27:13 20
6 Црвенка 11 5 3 3 26:19 18
7 Липар 11 5 2 4 19:13 17
8 Кордун 11 5 1 5 17:18 16
9 Полет 11 4 2 5 22:17 14
10 Крила Кр. 11 4 1 6 15:21 13
11 Борац 11 3 3 5 16:15 12
12 Равангр. 11 3 2 6 13:12 11
13 Раднич. 11 3 1 7 10:32 10
14 Кривањ 11 3 0 8 12:37 9
15 Младост 11 2 1 8 15:43 7
16 Славија 11 1 1 9 8:18 4

мале лиге сомборска лига
Спорт Фудбал
