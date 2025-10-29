СОМБОРСКА ЛИГА Минимална победа Брестовчана против Црвенке
БСК - Црвенка 1:0 (1:0)
БАЧКИ БРЕСТОВАЦ: Стадион БСК-а, гледалаца 70, судија: Ђурђевић (Сомбор), стрелац: Лазић у 36. минуту. Жути картони: Див-љак, Модић, Павловић (БСК), Максимовић, Суботић (Црвенка).
БСК: Кронић 7,5, Станић 7, Модић 6,5, Бједов 7, Милошевић 7 (Дулић 7), Симић 7,5, Лазић 7,5, Кораћ 7, Вукадиновић 6,5 (Ђурђевић), Дивљак 7, Ћурћија (Павловић 7,5).
ЦРВЕНКА: Марковић 7, Радмановић 6,5, Бабић 7, Зорај 6, Тодоровић 6 (Трифуновић), Бакић 6,5 (Опачић), Мишковић 6,5, Суботић 7, Бошковић 6,5, Максимовић 6,5, Адамовић 6,5.
Домаћин је био бољи и први део решио је у своју корист лепим голом Лазића у 36. минуту, кога је идеално послужио Симић. Екипа БСК-а промашила је још три прилике.
У наставку, гости су кренули агресивно и у два наврата запретили, али је Кронић био сигуран. Павловић је уласком унео живост у редове домаћих, створио је две идеалне прилике, али саиграчи их нису искористили.
А. Чичић