ЦЕНТАР НОВОГ БЕЧЕЈА МЕЊА ИЗГЛЕД Пешачке зоне са много зеленила, на неким местима се потпуно укида саобраћај
Пројектно-техничку документацију за уређивање пешачке зоне у Новом Бечеју припремиће фирме “Војводинапројект” и “ДБА” из Новог Сада. Оне су били једини понуђачи у поступку јавне набавке који је почетком августа расписала Општина Нови Бечеј. Вредност додељеног уговора је 11,7 милиона динара са ПДВ-ом.
Од пројектаната се очекује да предложе концепт уређења простора на начин да се савременим архитектонским изразом креира јединствен јавни простор кроз уређење јавних површина. Простор на који се односи тендер је оквирне површине 1,3 хектара и чини га неколико целина. Реч је пре свега о Тргу ослобођења, који као централно место пешачке зоне града треба да добије нови квалитет и нови урбани карактер.
„У овом делу је потребно урадити валоризацију постојећег зеленила и по потреби обавити додатну садњу и планирати нове пешачке површине са савременим архитектонским изразом и адекватном материјализацијом. У свом другом делу, према улици Петра Драпшина, Трг ослобођења представља мирну оазу са много зеленила и овај простор је потребно адекватно третирати уређењем пешачких површина“, прецизирано је у документацији.
Пројектом је обухваћена и Улица Жарка Зрењанина, од угла са Улицом Соње Маринковић до угла са Улицом Маршала Тита која, како се наводи, представља трговачку улицу са великим потенцијалом за развој урбаног мобилијара и просторних акцената. У овом простору се планира потпуно укидање моторног саобраћаја и претварање у пешачку зону.
Јавна набавка се односи и на Улицу Маршала Тита, од угла са Улицом Жарка Зрењанина до угла са Улицом Иве Лоле Рибара, која се такође планира као пешачка зона са потпуним укидањем саобраћаја и адекватним уређењем пешачких површина и зеленила. Односи се и на Улицу Иве Лоле Рибара која за разлику од претходних не мора нужно да постане пешачка површина.
„Обавеза пројектанта је и поставка новог саобраћајног концепта центра, који директно мора да кореспондира са будућом пешачком зоном. Улица може да буде и једносмерна у складу са концептом и усаглашавањем са надлежним институцијама“, наводи се у документацији.