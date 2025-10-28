clear sky
14°C
28.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2527
usd
100.8192
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НАЈАВЉЕНИ РАДОВИ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ КОД ЗРЕЊАНИНА Овом деоницом многи пролазе, возачима се саветује опрез

28.10.2025. 12:41 12:42
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Дневник (А. Савановић)

Јавно предузеће „Путеви Србије“ најавило је радове на територији града Зрењанина.

Како је саопштено, у четвртак, 30. октобра, у периоду од 7 до 17 часова, изводиће се радови на државном путу И Б реда број 13.

У питању је деоница Ечка (раскрсница за Орловат) – раскрсница Перлез (Југ).

За време извођења радова саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила, уз помоћ махача.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом, навело је ЈП „Путеви Србије“.

радови на путу путеви србије ечка
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Банат
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај