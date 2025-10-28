НАЈАВЉЕНИ РАДОВИ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ КОД ЗРЕЊАНИНА Овом деоницом многи пролазе, возачима се саветује опрез
28.10.2025. 12:41 12:42
Коментари (0)
Јавно предузеће „Путеви Србије“ најавило је радове на територији града Зрењанина.
Како је саопштено, у четвртак, 30. октобра, у периоду од 7 до 17 часова, изводиће се радови на државном путу И Б реда број 13.
У питању је деоница Ечка (раскрсница за Орловат) – раскрсница Перлез (Југ).
За време извођења радова саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила, уз помоћ махача.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом, навело је ЈП „Путеви Србије“.