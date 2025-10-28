clear sky
15°C
28.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2527
usd
100.8192
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МЕСИ ЖЕЛИ ДА БРАНИ СВЕТСКУ ТИТУЛУ: Ако будем користан играћу на Мундијалу 2026.

28.10.2025. 11:45 11:51
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Marta Lavandier

Фудбалер Интера из Мајамија Лионел Меси изјавио је да се нада да ће играти за репрезентацију Аргентине на Светском првенству 2026. године.

Меси је додао да ће коначну одлуку о наступу на СП 2026. донети када се увери да је 100 одсто физички спреман да својом игром помогне репрезентацији Аргентине да одбрани титулу шампиона света.

Посебна је ствар играти на СП. Волео бих да играм на СП ако будем спреман и ако будем у стању да помогнем репрезентацији. Када наредне године крене предсезона с Интером онда ћу на дневној бази моћи да оценим да ли могу да будем сто одсто на СП и да ли могу да будем користан репрезентацији изјавио је Меси у интервјуу за Ен-Би-Си њуз.

Меси (38) је за репрезентацију Аргентине одиграо 195 утакмица и постигао је 114 голова. Он је са селекцијом Аргентине освојио СП 2022, које је одржано у Катару.

Желим да играм на СП и да на терену браним титулу коју смо освојили 2022. у Катару. Освајање титуле светског шампиона са Аргентином био је мој животни сан. Истина је да је то била једина ствар која ми је недостајала на професионалном нивоу, јер сам имао среће да са Барселоном освојим све на индивидуалном и клупском нивоу. Ако било ког фудбалера питате о чему сања, он ће да вам каже да је то титула светског шампиона истакао је аргентински фудбалер.

Меси је члан Интера од 2023. године, а недавно је продужио уговор са клубом из Мајамија до краја 2028.

лионел меси мундијал 2026 фудбал
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЛИОНЕЛ МЕСИ ПРОДУЖИО УГОВОР са Интером из Мајамија до краја сезоне 2028.
mesi

ЛИОНЕЛ МЕСИ ПРОДУЖИО УГОВОР са Интером из Мајамија до краја сезоне 2028.

23.10.2025. 19:14 19:17
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МЕСИ БРИЉИРАО У НЕШВИЛУ Краљ фудбала спаковао хет-трик у престоници кантрија
a

МЕСИ БРИЉИРАО У НЕШВИЛУ Краљ фудбала спаковао хет-трик у престоници кантрија

19.10.2025. 10:35 10:42
Волим
0
Коментар
0
Сачувај