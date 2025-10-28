МЕСИ ЖЕЛИ ДА БРАНИ СВЕТСКУ ТИТУЛУ: Ако будем користан играћу на Мундијалу 2026.
Фудбалер Интера из Мајамија Лионел Меси изјавио је да се нада да ће играти за репрезентацију Аргентине на Светском првенству 2026. године.
Меси је додао да ће коначну одлуку о наступу на СП 2026. донети када се увери да је 100 одсто физички спреман да својом игром помогне репрезентацији Аргентине да одбрани титулу шампиона света.
– Посебна је ствар играти на СП. Волео бих да играм на СП ако будем спреман и ако будем у стању да помогнем репрезентацији. Када наредне године крене предсезона с Интером онда ћу на дневној бази моћи да оценим да ли могу да будем сто одсто на СП и да ли могу да будем користан репрезентацији – изјавио је Меси у интервјуу за Ен-Би-Си њуз.
Меси (38) је за репрезентацију Аргентине одиграо 195 утакмица и постигао је 114 голова. Он је са селекцијом Аргентине освојио СП 2022, које је одржано у Катару.
– Желим да играм на СП и да на терену браним титулу коју смо освојили 2022. у Катару. Освајање титуле светског шампиона са Аргентином био је мој животни сан. Истина је да је то била једина ствар која ми је недостајала на професионалном нивоу, јер сам имао среће да са Барселоном освојим све на индивидуалном и клупском нивоу. Ако било ког фудбалера питате о чему сања, он ће да вам каже да је то титула светског шампиона – истакао је аргентински фудбалер.
Меси је члан Интера од 2023. године, а недавно је продужио уговор са клубом из Мајамија до краја 2028.