МЕСИ БРИЉИРАО У НЕШВИЛУ Краљ фудбала спаковао хет-трик у престоници кантрија
НЕШВИЛ: Фудбалери Интера из Мајамија победили су данас у гостима екипу Нешвила резултатом 5:2 (1:2) у мечу последњег, 34. кола МЛС лиге.
Троструки стрелац за Интер био је аргентински фудбалер Лионел Меси, који је постигао голове у 35, 63. (пенал) и 81. минуту. Ово је био 60. "хет-трик" у каријери аргентинског фудбалера.
По једном у листу стрелаца за екипу из Мајамија уписали су се Балтазар Родригез у 67. и Теласко Сеговија у 90+1. минуту.
Стрелци за Нешвил били су Сем Сариџ у 43. и Џејкоб Шафелбург у 45+6. минуту.
Меси је најбољи стрелац регуларног дела МЛС лиге са 29 голова и 19 асистенција. Аргентинском фудбалеру је припала "Златна копачка" МЛС лиге за 2025. годину.
Фудбалери Интера су регуларни део сезоне у МЛС лиги завршили на трећем месту на табели Источне конференције са 65 бодова из 34 мечева.
Фудбалери Интера ће у првом колу плеј-офа МЛС лиге играти против Нешвила.